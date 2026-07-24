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Όλοι οι επιβαίνοντες επέζησαν του ατυχήματος, ενώ τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων το ένα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ιδιώτες με σκάφη παρείχαν άμεση βοήθεια στους επιβάτες μετά την αναγκαστική προσθαλάσσωση και την εκδήλωση πυρκαγιάς στο αεροσκάφος πάνω στα βράχια.

Οι αρμόδιες ομοσπονδιακές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια του ατυχήματος και να εκτιμήσουν πιθανή περιβαλλοντική επιβάρυνση στη θαλάσσια περιοχή.

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου μετά τη συντριβή ενός υδροπλάνου στο νησί Σούσια, στην κομητεία Σαν Χουάν, κοντά στο Σιάτλ της πολιτείας της Ουάσινγκτον.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 11 άτομα, συγκεκριμένα δέκα επιβάτες και ο πιλότος, οι οποίοι κατάφεραν να επιβιώσουν μετά το ατύχημα.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το υδροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή κοντά στο Σιάτλ, με τέσσερις από τους επιβάτες να μεταφέρονται για νοσηλεία λόγω τραυματισμών. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Multiple people were injured, including one critically, after a seaplane with 11 people aboard, crashed off the coast of Washington state, according to the FAA and local authorities.



The FAA said the DeHavilland DHC-3 seaplane crashed near Sucia Island in Washington State. The… pic.twitter.com/bFsCsGknaW July 24, 2026

Καθοριστική ήταν η άμεση κινητοποίηση ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή με τα σκάφη τους, καθώς έσπευσαν στο σημείο και βοήθησαν τους επιβαίνοντες μετά τη συντριβή. Οι Αρχές ανέφεραν ότι, μετά την αναγκαστική προσθαλάσσωση, το υδροπλάνο κατέληξε πάνω στα βράχια του νησιού και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Στην περιοχή έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Ακτοφυλακής, αλλά και συνεργεία από τοπικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιχείρηση διάσωσης και να διασφαλιστεί η περιοχή.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν η πυρκαγιά και το αεροπορικό ατύχημα προκάλεσαν περιβαλλοντική επιβάρυνση στη θαλάσσια περιοχή γύρω από το νησί Σούσια.

A passenger seaplane crash occurred in #Washington state on Thursday, July 23, 2026.

​Incident Summary



​The Aircraft & Flight: A de Havilland DHC-3 Otter operated by Kenmore Air was carrying 10 passengers and 1 pilot (11 people total). The plane departed from Lake Union in… pic.twitter.com/K1TNN1RtFw — Ian Collins (@Ian_Collins_03) July 24, 2026

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA), έχει ξεκινήσει έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσθαλάσσωση και στην πυρκαγιά που ακολούθησε.

Με πληροφορίες από CBS News