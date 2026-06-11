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Οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας ενδιάμεσης συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχουν ενταθεί, δήλωσαν στο Reuters σήμερα τρεις ιρανικές πηγές και ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, παρά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν και οι δύο πλευρές για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ενώ τα εμπόλεμα μέρη συζητούν πώς να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μηνύματα σχετικά με τις λεπτομέρειες ενός μνημονίου κατανόησης εν μέσω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

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Οι ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι είχε επιτευχθεί πολιτική συμφωνία, αλλά ορισμένα ζητήματα παρέμειναν να συζητηθούν λεπτομερώς, συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού για την αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα ιρανικά έσοδα πετρελαίου που είχαν παγώσει σε ξένες τράπεζες.

«Το Ιράν θέλει να αποδεσμευτούν στην Τεχεράνη 6 έως 12 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα κεφάλαιά του, ενώ η Ουάσιγκτον θέλει να αποδεσμεύσει κεφάλαια σταδιακά για ανθρωπιστικά αγαθά και απορρίπτει την επιστροφή κεφαλαίων στο Ιράν αμέσως», δήλωσε μία από τις ιρανικές πηγές.

Ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή, οι συνομιλίες επικεντρώνονται με μεγάλη ακρίβεια στις τεχνικές λεπτομέρειες και το οικονομικό ποσό – εν ολίγοις, στο επίπεδο ρευστότητας που διαθέτει το Ιράν».

Για την επιβίωσή του, η προτεραιότητα του κληρικού κατεστημένου δεν είναι μια συνολική διευθέτηση, αλλά ένα πλαίσιο που μπορεί να του επιτρέψει να «πάρει μια ανάσα», ξεκλειδώνοντας τα παγωμένα περιουσιακά της στοιχεία και τερματίζοντας τον πόλεμο, ανέφεραν οι ιρανικές πηγές.

Μία από τις ιρανικές πηγές ανέφερε ότι η στρατιωτική δράση μεταξύ των δύο πλευρών είχε φτάσει σε αδιέξοδο, χωρίς καμία πλευρά να μπορεί να το ξεπεράσει.

«Αυτός ο πόλεμος, από στρατιωτική άποψη, είναι αδιέξοδος. Οι Αμερικανοί δεν μπόρεσαν να επιτύχουν τους στόχους τους επιτιθέμενοι στο Ιράν. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις», είπε.

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«Οι πρόσφατες στρατιωτικές αντιπαραθέσεις θα μπορούσαν να είναι προετοιμασίες για την ανακοίνωση μιας συμφωνίας. Φυσικά, όλα είναι πιθανά, ακόμη και μια επιστροφή σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι μια συμφωνία είναι κοντά, ενώ παράλληλα απειλεί να εντείνει τους βομβαρδισμούς.

Οι αναλυτές έχουν δηλώσει ότι ανησυχεί για το πώς οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν συγκρίνεται με την πυρηνική συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2015 μεταξύ της Τεχεράνης και των παγκόσμιων δυνάμεων, όταν ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα ήταν στην εξουσία.

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Ο Τραμπ επέκρινε αυτή τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών όρων που προσφέρθηκαν στο Ιράν.

Απέσυρε τις ΗΠΑ το 2018, όταν ήταν στην εξουσία.

Ο Τραμπ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Truth Social στις 24 Μαΐου ότι οποιαδήποτε συμφωνία που θα εξασφαλίσει με το Ιράν «θα είναι καλή και σωστή, όχι σαν αυτή που έκανε ο Ομπάμα, η οποία έδωσε στο Ιράν τεράστια ποσά ΜΕΤΡΗΤΩΝ και μια σαφή και ανοιχτή πορεία προς ένα πυρηνικό όπλο».

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Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ και ο έλεγχος της Τεχεράνης στο Στενό του Ορμούζ έχουν διατηρήσει αμοιβαίες πιέσεις, αυξάνοντας το οικονομικό κόστος του πολέμου, ενώ παράλληλα αφήνουν άλυτο τον κίνδυνο αναζωπύρωσης των συγκρούσεων.

Μια άλλη ιρανική πηγή ανέφερε ότι η Τεχεράνη ήθελε να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ, επικαλούμενη οικονομικές πιέσεις.

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Το Ιράν, για διάφορους λόγους – κυρίως οικονομικές πιέσεις και έναν πληθυσμό εξαντλημένο από τον πόλεμο και την αβεβαιότητα – επιδιώκει τον τερματισμό μιας κατάστασης «όχι πόλεμος, όχι ειρήνη», ανέφεραν οι πηγές.

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«Πρέπει να βγούμε από αυτή την κατάσταση ούτε πολέμου ούτε ειρήνης. Ο πόλεμος σίγουρα δεν είναι προς το συμφέρον του Ιράν», δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως εάν οι ΗΠΑ διαπράξουν επιθετικές πράξεις ενάντια στην επικράτεια μας, θα παραδοθούμε ή θα υποχωρήσουμε. Μπορούν να συνεχίσουν να ονειρεύονται».