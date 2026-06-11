Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα με την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) να ανακοινώνει ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως απάντηση στη «συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα» της Τεχεράνης. Η δε Τεχεράνη που δήλωσε έτοιμη να απαντήσει υποστηρίζει πως έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία με πυραύλους και drones στα Στενά του Ορμούζ, τα όποια όπως ενημέρωσε παραμένουν κλειστά για όλα τα πλοία. Ωστοσο οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πως εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται προς τα μέσα και προς τα έξω από τα Στενά.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τις επιθέσεις με στόχο την αύξηση πίεσης στην Τεχεράνη για την υπογραφή συμφωνίας. Μάλιστα αξιωματούχοι του Πενταγώνου χαρακτηρίζουν τις επιθέσεις ως κίνηση «διπλωματίας εξαναγκασμού».

Advertisement

Advertisement

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Fox News για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, στις οποίες όπως είπε δεν μετέχει το Ισραήλ και τόνισε πως «οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές». «Οι Ιρανοί μου ζήτησαν να σταματήσουμε τους βομβαρδισμούς, θα σταματήσουμε σύντομα» πρόσθεσε. «Θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας αύριο», συμπλήρωσε.

Βέβαια, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος είπε στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό IRIB ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ σχετικά με την επικοινωνία του με την ιρανική ηγεσία για τον τερματισμό των αποψινών αεροπορικών επιδρομών είναι ψευδής. Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε τον ισχυρισμό «πρόσχημα για να αποφύγει έναν πόλεμο εναντίον του Ιράν».

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ISNA, ο Τράμπ έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να μεταφέρουν μέσω μεσαζόντων του Κατάρ το εξής μήνυμα στην Τεχεράνη: «Aυτές οι επιθέσεις ήταν αντίδραση στο περιστατικό με το ιρανικό drone που παραλίγο να σκοτώσει το πλήρωμα του ελικοπτέρου Apache, και όχι η έναρξη ενός νέου πλήρους πολέμου».

Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση των νέων επιδρομών, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν έχουν σημειώσει την πρόοδο που επιθυμούσε η Ουάσινγκτον. «Θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά», είπε χαρακτηριστικά.

Τα αμερικανικά πλήγματα

Η CENTCOM ανακοίνωσε πως «Οι (αμερικανικές) δυνάμεις ξεκίνησαν πρόσθετα αμυντικά πλήγματα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν κατόπιν εντολής του Αρχιστράτηγου. Τα πλήγματα αποτελούν απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα του Ιράν». Πλέον οι επιθέσεις έχουν ολοκληρωθεί.

«Οι δυνάμεις της CENTCOM εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Το Σώμα Πεζοναυτών, η Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό των ΗΠΑ εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβείας σε ιρανικούς στόχους που αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα», ανέφερε άλλη ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Advertisement

U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026 Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Σιρίκ, στο νησί Κις, στη Μινάμπ και στην πόλη – λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται κατά μήκος της νότιας ακτής του Περσικού Κόλπου του Ιράν, όπου υπάρχουν στρατιωτικά και ναυτικά φυλάκια. Κάτοικοι της Τεχεράνης δήλωσαν ότι άκουσαν σειρήνες αεροπορικής άμυνας από το δυτικό τμήμα του κυβερνητικού συγκροτήματος. Το Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε ένα εργοστάσιο πετροχημικών στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ασαλούγιε. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει ότι σημειώθηκαν νέες εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, προσθέτοντας ότι οι εκρήξεις συνδέονται με μια επίθεση στο ανατολικό τμήμα της πόλης. Advertisement

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος ενημέρωσε ότι οι στόχοι που δέχονται επίθεση βρίσκονται στο νότιο Ιράν και περιλαμβάνουν συστήματα αεροπορικής άμυνας, ραντάρ, καθώς και μονάδες διοίκησης και ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η αντίδραση του Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε πως αναχαίτισαν αμερικανικό F-16 στον ιρανικό εναέριο χώρο στον Περσικό, ενώ σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, έχουν σημειωθεί ζημιές σε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο από την πρόσκρουση ιρανικών πυραύλων κρουζ. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι η αεροπορική βάση Αλ-Χαρίρ στην περιοχή του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, την οποία χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ δέχτηκε πυραυλική επίθεση από το Ιράν. Πρόκειται για την πρώτη αναφορά περί αντιποίνων της Τεχεράνης στις αποψινές αμερικανικές επιθέσεις.

«Θα στοχοποιήσουμε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να διασχίσει τον Στενό του Ορμούζ», απείλησε το ιρανικό αρχηγείο του στρατού σύμφωνα με το Reuters. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αφορά δεξαμενόπλοια πετρελαίου και εμπορικά πλοία, διευκρινίζει ο ιρανικός στρατός.

Advertisement

🚫 CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claims that the Strait of Hormuz is closed.



✅ TRUTH: Commercial ships are continuing to transit in and out of the Strait of Hormuz tonight. pic.twitter.com/yphkl2Lmji — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Παράλληλα, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης επιτέθηκε σε δύο πλοία που προσπαθούσαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση για το κλείσιμό τους.

Σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν νωρίς την Πέμπτη τοπική ώρα, λίγα λεπτά αφότου οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου.

Advertisement

«Η σειρήνα έχει ηχήσει… Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν σε ανάρτηση στο X.

Advertisement

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ισχυρίστηκε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις αντιποίνων σε 18 «σημαντικούς στόχους», συμπεριλαμβανομένης μιας αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν και δύο στο Κουβέιτ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA του Ιράν.