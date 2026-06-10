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Στην «εξουδετέρωση» ενός πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου υπό σημαία Παλάου στον Κόλπο του Ομάν προχώρησαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στα ιρανικά λιμάνια.

Όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM), ένα μαχητικό αεροσκάφος έπληξε το μηχανοστάσιο του δεξαμενόπλοιου M/T Settebello, αχρηστεύοντας το σύστημα πλοήγησης, αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων.

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Σε αποχαρακτηρισμένο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται η στιγμή που ο αμερικανικός πύραυλος χτυπά το τάνκερ ανατινάζοντάς το.

U.S. Central Command (CENTCOM) has announced that U.S. forces have disabled the eighth ship in support of the U.S. naval blockade of Iran last night at 11:14pm E.T. by firing on the Palau-flagged motor tanker 'Settebello' in the Gulf of Oman following the vessel's refusal to… pic.twitter.com/qfEQzWT6Bq June 10, 2026

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση υποστήριξε ότι η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, μέχρι σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει συνολικά 134 πλοία, ενώ επέτρεψαν τη διέλευση 42 πλοίων που μετέφεραν ανθρωπιστικό φορτίο.

Η CENTCOM δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση του πλοίου ή τυχόν τραυματισμούς μελών του πληρώματος.

Τρεις ναυτικοί αγνοούμενοι

Νωρίτερα, το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση στο M/T Settebello, ενημερώνοντας πως 21 Ινδοί ναυτικοί διασώθηκαν αλλά αγνοείται η τύχη τριών άλλων.

Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο της αμερικανικής πρεσβείας στο Νέο Δελχί, τον Τζέισον Μικς, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για το συμβάν.

BREAKING | Alleged Attack Reported on MT SETTEBELLO off the Coast of Oman, Two Seafarers Feared Missing!



Marine Tanks | Special Report



An alleged attack has been reported on board MT SETTEBELLO (IMO: 9162916), located approximately 30 nautical miles off the Shinas breakwater in… pic.twitter.com/gqwQJujLo2 — NewsTanksVoiceofSea (@NewsTanksind) June 10, 2026