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Συνάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να έχουν την επόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα 24 Ιουλίου ο Λευκός Οίκος, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις 28 Ιουλίου.

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Στο επίκεντρο των συνομιλιών τους αναμένεται να βρεθούν ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος διανύει πλέον τον τέταρτο συνεχόμενο χρόνο, καθώς και η ένταση των επιθέσεων που εξακολουθεί να δέχεται η χώρα από τη Ρωσία.

Η τελευταία συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία, στο περιθώριο της Συνόδου των G7.