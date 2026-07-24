Στιγμιότυπο από την προηγούμενη συνάντηση ανάμεσα σε Ζελένσκι και Τραμπ

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συνάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να έχουν την επόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα 24 Ιουλίου ο Λευκός Οίκος, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις 28 Ιουλίου.

Advertisement

Advertisement

Στο επίκεντρο των συνομιλιών τους αναμένεται να βρεθούν ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος διανύει πλέον τον τέταρτο συνεχόμενο χρόνο, καθώς και η ένταση των επιθέσεων που εξακολουθεί να δέχεται η χώρα από τη Ρωσία.

Η τελευταία συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία, στο περιθώριο της Συνόδου των G7.