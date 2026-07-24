Συνάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να έχουν την επόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Όπως ανακοίνωσε σήμερα 24 Ιουλίου ο Λευκός Οίκος, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις 28 Ιουλίου.
Στο επίκεντρο των συνομιλιών τους αναμένεται να βρεθούν ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος διανύει πλέον τον τέταρτο συνεχόμενο χρόνο, καθώς και η ένταση των επιθέσεων που εξακολουθεί να δέχεται η χώρα από τη Ρωσία.
Η τελευταία συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία, στο περιθώριο της Συνόδου των G7.