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Η πολωνική πλευρά χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ουκρανού προέδρου προσβλητικές για το έθνος, ενώ ο ίδιος επέστρεψε το παράσημο εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του.

Ουκρανοί αξιωματούχοι αντέδρασαν στην απόφαση της Βαρσοβίας ανακοινώνοντας την επιστροφή δικών τους πολωνικών διακρίσεων ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συγκεκριμένη κίνηση.

Η πολωνική προεδρία διευκρίνισε ότι η απόφαση δεν επηρεάζει τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της χώρας προς την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

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Το προεδρικό γραφείο της Πολωνίας υπερασπίστηκε την Κυριακή την απόφασή του να ανακαλέσει το παράσημο του Τάγματος του Λευκού Αετού που είχε απονείμει ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του ήταν προσβλητικές για το πολωνικό έθνος.

Τα σχόλια αυτά έρχονται εν μέσω μιας αυξανόμενης διαμάχης μεταξύ Βαρσοβίας και Κιέβου σχετικά με την ιστορική μνήμη και τις διμερείς σχέσεις.

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Ο Ζελένσκι είχε τιμηθεί με το παράσημο του Τάγματος του Λευκού Αετού, την πιο σημαντική πολωνική διάκριση, από τον Ναβρότσκι το 2023. Ωστόσο τον περασμένο μήνα ο Ναβρότσκι ανακάλεσε το βραβείο λόγω της απόφασης της Ουκρανίας να απονείμει σε μια στρατιωτική μονάδα τον τιμητικό τίτλο «Ήρωες του UPA» (σ.σ Ουκρανικός Επαναστατικός Στρατός). Ο Ουκρανικός Επαναστατικός Στρατός ήταν ο κύριος δράστης της εθνοκάθαρσης των Πολωνών στη Βολυνία και την Ανατολική Γαλικία κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και η Βαρσοβία τον κατηγορεί για το θάνατο περισσότερων από 100.000 Πολωνών.

Ο Ναβρόκι ανακάλεσε την απονομή, επικαλούμενος την έγκριση του Ζελένσκι. Είπε ότι η απόφαση δεν στρέφεται κατά του ουκρανικού λαού και δεν σηματοδοτεί αλλαγή στην υποστήριξη της Πολωνίας προς την Ουκρανία.

«Υποστηρίξαμε και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία επειδή γνωρίζουμε ότι η ρωσική επιθετικότητα αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της Πολωνίας και ολόκληρης της Ευρώπης», είπε.

Η κίνηση αυτή ώθησε τον Ζελένσκι να επιστρέψει την τιμή και πυροδότησε ευρύτερες αντιδράσεις στην Ουκρανία, με αρκετούς νυν και πρώην αξιωματούχους να ανακοινώνουν σχέδια για την επιστροφή ή την αποκήρυξη των πολωνικών κρατικών βραβείων.

«Εάν θεωρηθεί ότι αυτό το ειδικό βραβείο έχει δοθεί στην Αικατερίνη Β’, τον Μπενίτο Μουσολίνι και τον Γκέρχαρντ Σρέντερ, τότε εμείς στην Ουκρανία δεν θα διαφωνήσουμε με αυτό», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, συνοδεύοντας το μήνυμά του με μια φωτογραφία του βραβείου που επέστρεψε ταχυδρομικώς στη Βαρσοβία.

Στη συνέχεια, ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σίμιχα και ο Κίρυλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν ότι θα επιστρέψουν τον Σταυρό του Διοικητή με το Αστέρι του Τάγματος της Αξίας της Δημοκρατίας της Πολωνίας.

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«Λυπούμαστε που τα συναισθήματα επικράτησαν στη Βαρσοβία και ώθησαν τους Πολωνούς πολιτικούς σε αδικαιολόγητα, παρορμητικά και ασεβή βήματα που στρέφονται όχι μόνο κατά του Προέδρου Ζελένσκι, αλλά πάνω απ’ όλα κατά του ουκρανικού κράτους», έγραψε ο Σίμιχα στο Facebook.

Ο Σίμιχα χαρακτήρισε την απόφαση του Ναβρότσκι ως «στρατηγικό λάθος» που θα ωφελούσε μόνο τη Μόσχα.

Την Κυριακή, μία ανώτερη αξιωματούχος της πολωνικής προεδρίας υπερασπίστηκε την απόφαση της Βαρσοβίας να αφαιρέσει από τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Τάγμα του Λευκού Αετού, λέγοντας ότι ακόμη και αμφιλεγόμενοι παραλήπτες όπως ο Μπενίτο Μουσολίνι, η Αικατερίνη Β’ και ο πρώην Γερμανός Καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ δεν είχαν ποτέ προσβάλει ανοιχτά το πολωνικό έθνος.

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Η Αγκνιέσκα Γιάντσεκ δήλωσε ότι οι συγκρίσεις μεταξύ του Ζελένσκι και προηγούμενων παραληπτών ήταν παραπλανητικές.

Σημείωσε ότι η Πολωνία δεν ανακαλεί τα παράσημα μετά θάνατον, αναφερόμενη στον Μουσολίνι και την Αικατερίνη Β’, και υποστήριξε ότι ο Σρέντερ, παρά τους δεσμούς του με τη Ρωσία, «ποτέ δεν προσέβαλε το πολωνικό έθνος τόσο ανοιχτά όσο ο πρόεδρος της Ουκρανίας».

Επέκρινε επίσης τον Ζελένσκι για την επιστροφή του βραβείου μέσω… courier, χαρακτηρίζοντάς το ασέβεια προς μια χώρα που έχει υποστηρίξει σθεναρά την Ουκρανία από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας.

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«Η ουσία του θέματος είναι η σκόπιμη προσβολή από τον Ουκρανό ηγέτη ενός έθνους που αποδείχθηκε ο καλύτερος φίλος της Ουκρανίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια», δήλωσε η Γιάντσεκ.