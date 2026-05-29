Την έντονη αντίδραση της Πολωνίας προκάλεσε η επιλογή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χρησιμοποιήσει το όνομα μιας ομάδας που είχε συνεργαστεί με τους Ναζί.

Οι πολωνικές αρχές καταδίκασαν σήμερα Παρασκευή την απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δώσει σε μια στρατιωτική μονάδα το όνομα εθνικιστικής οργάνωσης του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου την οποία η Βαρσοβία κατηγορεί για το θάνατο περισσότερων από 100.000 Πολωνών.

«Αγανακτισμένος», ο εθνικιστής Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι πρότεινε να αφαιρεθεί από τον Ουκρανό ομόλογό του η πιο σημαντική πολωνική διάκριση με την οποία έχει τιμηθεί, το παράσημο του Τάγματος του Λευκού Αετού.

Ο φιλοευρωπαίος πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, αν και πολιτικός αντίπαλος του Ναβρότσκι, καταδίκασε την απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επιλέξει αυτή την ιστορική αναφορά χαρακτηρίζοντάς την «ανησυχητική». «Περιμένω από τους δύο προέδρους να καταφέρουν να αρθούν πάνω απ’ αυτή την ιστορία και να επιχειρήσουν να οικοδομήσουν μια πολωνοουκρανική συνεργασία, δύσκολη αλλά απαραίτητη», δήλωσε.

Το κέντρο επιχειρήσεων των ουκρανικών δυνάμεων ειδικών αποστολών βαφτίστηκε αυτή την εβδομάδα από τον πρόεδρο Ζελένσκι με το όνομα των «Ηρώων του UPA». Ο UPA, αρχικά του Ουκρανικού Ανταρτικού Στρατού, υπήρξε ο στρατιωτικός κλάδος ενός αυτονομιστικού ουκρανικού κινήματος που αψήφησε τη σοβιετική κυριαρχία και συνεργάσθηκε με τους Ναζί.

Αυτό «τραυματίζει την ιστορική ευαισθησία μας και επαναφέρει αχρείαστα σ’ ένα αρκετά ανησυχητικό επίπεδο αυτές τις ιστορικές διαδικασίες και τις ερμηνείες τους», δήλωσε ο Τουσκ, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι «κάθε έθνος έχει δικαίωμα στις δικές του ερμηνείες».

Η Πολωνία υπέρ της Ουκρανίας αλλά οι ιστορικές διαφορές παραμένουν

Η Πολωνία, πολύ στενός σύμμαχος της Ουκρανίας από την αρχή της ρωσικής εισβολής σ’ αυτή τη χώρα, δεν έχει σταματήσει να ζητάει να αναγνωρίσει το Κίεβο την ευθύνη για τις σφαγές της Βολυνίας που διαπράχθηκαν σε βάρος Πολωνών από ουκρανούς εθνικιστές κατά την περίοδο 1943-1945, ένα οδυνηρό κεφάλαιο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ενώ δίνει μάχη εναντίον της ρωσικής εισβολής, η ουκρανική κυβέρνηση έχει θέσει από την πλευρά της σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα με στόχο να δημιουργήσει ένα πάνθεον των ηρώων της χώρας ώστε να συνασπίσει τους Ουκρανούς γύρω από ιστορικές φυσιογνωμίες του κινήματος της ανεξαρτησίας, με κίνδυνο να αποκρύψει σκοτεινές σελίδες αυτής της κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κίεβο επαναπάτρισε και ενταφίασε και πάλι αυτή την εβδομάδα τα λείψανα του Αντρίι Μελνίκ, αρχηγού της Οργάνωσης Ουκρανών Εθνικιστών (OUN) μέλη της οποίας πολέμησαν στους κόλπους σχηματισμών των ναζιστικών SS και πήραν μέρος στον εκτοπισμό και τη σφαγή εβραίων και χιλιάδων πολωνών πολιτών στη Βολυνία (στη σημερινή βορειοδυτική Ουκρανία) κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ