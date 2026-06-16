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«Απαντηση» στα συνεχή σκλήρα πλήγματα που δέχεται το Κίεβο από την Ρωσία έδωσαν οι ουκρανικές δυνάμεις που έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια της Μόσχας κατά την διάρκεαι της νύχτας.

«Αυτήν την ώρα, η περιφέρεια της Μόσχας αισθάνεται ότι την έφτασαν οι μεγάλου βεληνεκούς δυνατότητες της Ουκρανίας. Ένα διυλιστήριο πετρελαίου επλήγη σε απόσταση 500 χιλιομέτρων», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X. «Αυτή είναι μια δίκαιη απάντηση στα ρωσικά πλήγματα –και στο να παρατείνεται ένας πόλεμος που πρέπει να τερματιστεί».

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Νωρίτερα ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) προκάλεσε ζημιά σε εγκατάσταση στο διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας που ανήκει στη ρωσική εταιρεία Gazpromneft.

This time, the Moscow region felt the reach of Ukraine’s long-range capabilities. An oil refinery was hit at a distance of 500 kilometers. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence… pic.twitter.com/TayWYZYjEI June 16, 2026

«Δεν υπήρξαν απώλειες. Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται στο σημείο», έγραψε ο Σομπιάνιν σε ανάρτησή του στο Telegram. Ο δήμαρχος της Μόσχας δεν διευκρίνισε αν επηρεάστηκε η λειτουργία του διυλιστηρίου.

Το εργοστάσιο, το μεγαλύτερο στην περιφέρεια της Μόσχας, επεξεργάστηκε 11,6 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, παράγοντας 2,9 εκατομμύρια τόνους βενζίνης και 3,2 εκατομμύρια τόνους ντίζελ το 2024, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία. Ο αριθμός των πληγμάτων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων σε ρωσικά διυλιστήρια διπλασιάστηκε από τις αρχές του 2026, οδηγώντας σε πλήρη ή εν μέρει διακοπή της επεξεργασίας πετρελαίου και σε μείωση της παραγωγής βενζίνης, ντίζελ και καυσίμου αεροσκαφών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπολογισμούς του Reuters.

Το διυλιστήριο της Gazpromneft εξυπηρετεί την περιφέρεια της Μόσχας, η οποία βρίσκεται μέχρι στιγμής μεταξύ των περίπου δώδεκα ρωσικών περιφερειών όπου έχουν σημειωθεί διακοπές παροχής.