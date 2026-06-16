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Νέο κεφάλαιο στο διπλωματικό παρασκήνιο του πολέμου στην Ουκρανία άνοιξε η Σύνοδος της G7 στη Γαλλία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι οι ηγέτες των επτά ισχυρότερων βιομηχανικών χωρών συμφώνησαν πως η Ρωσία δεν έχει το πάνω χέρι στο μέτωπο και ότι απαιτείται περαιτέρω πίεση προς τη Μόσχα μέσω νέων κυρώσεων.

Μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης στο Reuters NEXT Europe Summit στο Λονδίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι στο τραπέζι βρέθηκαν πρόσθετα μέτρα κατά των ρωσικών ενεργειακών εξαγωγών, του τραπεζικού συστήματος και της αμυντικής βιομηχανίας, με στόχο να εξαναγκαστεί το Κρεμλίνο σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

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«Συμφωνήσαμε ομόφωνα ότι η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμο και ότι πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο Ζελένσκι, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Μόσχα έχει χάσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πεδίο της μάχης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το Κίεβο θα συνεχίσει τα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας με drones και πυραύλους εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών στόχων στη Ρωσία, εκτιμώντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυξανόμενη πίεση ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Ukraine's Zelenskiy says G7 leaders discussed further sanctions on Russia https://t.co/02De2F74uW — The Straits Times (@straits_times) June 16, 2026

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ίσως είναι ο μόνος ηγέτης που μπορεί να πείσει τον Ρώσο ομόλογό του να προχωρήσει σε ειρηνευτική συμφωνία. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, ο Τραμπ εμφανίστηκε θετικός στο αίτημα για ενίσχυση των ουκρανικών δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας με επιπλέον πυραυλικά συστήματα.

Ο Ζελένσκι ζήτησε άδεια να κατασκευάζει Patriot εντός της Ουκρανίας

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε επίσης ότι ένα από τα κύρια θέματα της συνάντησης των ηγετών της G7 είναι το ζήτημα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας για την Ουκρανία.

«Όλοι το αναγνωρίζουν αυτό και όλοι θα βοηθήσουν», είπε, προσθέτοντας ότι «ολόκληρη η G7 θα εργαστεί για την ενίσχυση της άμυνάς μας».

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Αλλά πέρα από την αγορά περισσότερων αμερικανικών συστημάτων Patriot και αναχαιτιστών, το Κίεβο θέλει να μπορεί να τα κατασκευάζει και εντός Ουκρανίας – και ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι έθεσε ξανά το ζήτημα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο της G7.

«Συζήτησα με τον Τραμπ τη μεταφορά αδειών για την παραγωγή αυτών των συστημάτων», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου μεταδίδει το Euronews. «Ο Αμερικανός ηγέτης απάντησε θετικά».

«Η ομάδα μας θα εργαστεί πάνω σε αυτό. Αν θέλει ο Θεός, αυτή τη φορά θα καταφέρουμε να αποκτήσουμε άδειες για την παραγωγή των σχετικών αντιβαλλιστικών συστημάτων και πυραύλων».

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Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot παραμένει το μοναδικό σύστημα πυραύλων εδάφους-αέρος στο οπλοστάσιο της Ουκρανίας που μπορεί να αντιμετωπίσει την απειλή βαλλιστικών πυραύλων της Μόσχας. Κατασκευασμένα στις ΗΠΑ από τις Raytheon και Lockheed Martin, τα Patriot χρησιμοποιούνται ευρέως από συμμάχους των ΗΠΑ – ιδιαίτερα στον Κόλπο, καθώς και από την Ουκρανία.

Κρεμλίνο: Δεν υπάρχει προοπτική συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι

Την ίδια ώρα, πάντως, η προοπτική μιας απευθείας συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι παραμένει θολή. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι το θέμα δεν συζητήθηκε στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία του Ρώσου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση για μια τέτοια συνάντηση.

Η τοποθέτηση του Ουσακόφ ήρθε λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη του Ζελένσκι ότι πρότεινε στον Πούτιν να συναντηθούν είτε στο περιθώριο της Συνόδου της G7 είτε ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος απευθείας διαλόγου για τον τερματισμό ενός πολέμου που έχει πλέον εισέλθει στον πέμπτο χρόνο του.

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Έτσι, ενώ η Δύση εντείνει τις πιέσεις προς τη Ρωσία και επεξεργάζεται νέα πακέτα κυρώσεων, το ενδεχόμενο μιας συνάντησης κορυφής ανάμεσα στους δύο ηγέτες εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό μεν ως πολιτική επιδίωξη του Κιέβου, αλλά χωρίς μέχρι στιγμής καμία ένδειξη ανταπόκρισης από το Κρεμλίνο.