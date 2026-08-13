Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες την προμήθεια πυραύλων Patriot, υποστηρίζοντας ότι η απόκτηση του 10% των αμερικανικών αποθεμάτων θα εξουδετέρωνε τις ρωσικές βαλλιστικές επιθέσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε τις ελλείψεις σε αναχαιτιστικά μέσα, επισημαίνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη αμερικανική συμμετοχή στις ειρηνευτικές διαδικασίες.

Παράλληλα, πηγές του Πενταγώνου προειδοποιούν για επικίνδυνη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων σε συστήματα THAAD και Patriot λόγω των πρόσφατων συγκρούσεων.

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, η Ουκρανία έπληξε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου, ενώ η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη του χωριού Πετρίβκα στην ανατολική Ουκρανία.

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Η Ουκρανία χρειάζεται το 10% των αμερικανικών Patriot για να εξουδετερώσει όλους τους βαλλιστικούς πυραύλους των Ρώσων, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο CNN.

«Φέτος, η Ουκρανία έχει δυόμισι φορές λιγότερους πυραύλους αναχαίτισης απ’ ό,τι το 2025» ενώ η Ρωσία διαθέτει δυο φορές περισσότερους πυραύλους κάθε μήνα απ’ ό,τι είχε πριν. Φέτος, ζητώ από τους αμερικανούς εταίρους μας να μας πουλήσουν το 5% των πυραύλων (σ.σ. αναχαίτισης) που έχουν σε απόθεμα. Αν μας πουλήσουν το 5%, θα περάσουμε τον χειμώνα και θα σώσουμε ζωές», πρόσθεσε, λέγοντας πως επί του παρόντος η χώρα του έχει παραλάβει το 1%.

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«Αν μπορούν να μας πουλήσουν το 10%, θα καταστρέψουμε όλους τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους», συνέχισε.

Zelensky on Patriot missiles:



"I'm asking American partners to sell us 5% of [Patriot] missiles from their stocks. If they sell us 5%, we will go through the winter and save people's lives. If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles." pic.twitter.com/l2jXz8I0nq August 13, 2026

Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι «για να φτάσουμε από το 1% στο 5% θα μου χρειαστούν μήνες, εκατομμύρια τηλεφωνικές συνομιλίες και πολλά άλλα πράγματα», ενώ ζήτησε «μεγαλύτερη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς στο ειρηνευτικό σχέδιο», εκφράζοντας ευχαριστίες για την επιθυμία της αμερικανικής διακυβέρνησης να συνεχίσει τις ειρηνευτικές διαδικασίες.

Χαμηλά αποθέματα και σε άλλα προηγμένα όπλα λόγω του πολέμου με το Ιράν

Υπενθυμίζουμε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαντλήσει περίπου το 80% των αναχαιτιστικών πυραύλων για το ιδιαίτερα σημαντικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας THAAD, με υψηλόβαθμους στρατιωτικούς του Πενταγώνου να προειδοποιούν πως τα αποθέματα πυρομαχικών κινούνται «επικίνδυνα χαμηλά», αναφέρει δημοσίευμα του CNN, επικαλούμενο πηγές ενήμερες για το θέμα.

Τα αποθέματα πυρομαχικών για συστήματα αεράμυνας- «κλειδιά» μειώθηκαν σημαντικά στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν. Όπως αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, επικαλούμενο δύο πηγές, στην περίπτωση του αντιπυραυλικού THAAD έχουν χρησιμοποιηθεί τα 4/5 των πυρομαχικών που υπήρχαν πριν τον πόλεμο και περίπου οι μισοί πύραυλοι του συστήματος Patriot.

Κλιμάκωση του πολέμου

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε επίθεση εναντίον ρωσικού διυλιστηρίου πετρελαίου στη Δημοκρατία της Μπασκορτοστάν, περίπου 1.300 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Με τη σειρά της η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ο ρωσικός στρατός έθεσε υπό τον έλεγχό τους το χωριό Πετρίβκα στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων στην περιοχή. Η πληροφορία μεταδόθηκε από το πρακτορείο Interfax, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από διεθνείς οργανισμούς ή μέσα ενημέρωσης.