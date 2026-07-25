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Με επιτυχία αντιμετώπισε η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) επίθεση που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 25 Ιουλίου, στο πλαίσιο της αποστολής της για την ενίσχυση της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στις 07:15 (ώρα Ελλάδας), η ελληνική πυροβολαρχία αντιμετώπισε με απόλυτη επιτυχία επίθεση που προήλθε από την περιοχή της Υεμένης, επιτυγχάνοντας ποσοστό αναχαίτισης 100%.

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Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είχαν ως στόχο σημαντική εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου βρίσκεται ανεπτυγμένη η ελληνική δύναμη.

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept, η οποία έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, χωρίς να έχει επηρεαστεί η επιχειρησιακή της δραστηριότητα.