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Η Dua Lipa δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά το εντυπωσιακό bridal look της από τη μεγάλη ημέρα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια πολυτελή υπαίθρια τελετή στη Villa Valguarnera, ένα ιστορικό αρχοντικό του 18ου αιώνα στο Παλέρμο της Σικελίας, σε ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής και ρομαντισμού.

Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα νυφικό υψηλής ραπτικής του οίκου Chanel, σχεδιασμένο από τον Matthieu Blazy και αποτυπωμένο μέσα από τον φακό του David Sims. Το φόρεμα διέθετε εφαρμοστή γραμμή, ψηλό λαιμό, περίτεχνο κέντημα από χάντρες και εντυπωσιακή ουρά με λεπτομέρειες από φτερά, συνδυάζοντας κομψότητα και θεατρικότητα.

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Το look ολοκληρώθηκε με εξάμετρο κεντημένο πέπλο και headpiece με φτερά, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε φυσικούς, λαμπερούς τόνους. Ο Κάλουμ Τέρνερ εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο σμόκιν Louis Vuitton και κόκκινη μπουτονιέρα, προσθέτοντας μια διακριτική χρωματική πινελιά. Η ανάρτηση της Dua Lipa συνοδεύτηκε από τη λιτή φράση: «Κύριος και Κυρία».