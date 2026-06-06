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Η Dua Lipa βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς το Παλέρμο μετατράπηκε στο σκηνικό των γαμήλιων εορτασμών της, παρά τις αντιδράσεις που εκφράστηκαν από μερίδα κατοίκων της πόλης.

Η τραγουδίστρια, η οποία στον γάμο της επέλεξε ένα ιδιαίτερα ανατρεπτικό νυφικό σύνολο από τον οίκο Schiaparelli, εμφανίστηκε στο welcome party με ένα εντυπωσιακό δερμάτινο νυφικό δημιουργία του οίκου Bottega Veneta.

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Η 30χρονη σταρ και ο σύζυγός της, Callum Turner, 36 ετών, άνοιξαν τις γαμήλιες εκδηλώσεις τους με μια πολυτελή δεξίωση στην καρδιά του Παλέρμο, με το συνολικό κόστος των εορτασμών να εκτιμάται στα 1,5 εκατομμύρια λίρες.

Το πάρτι πραγματοποιήθηκε στο Palazzo Valguarnera Gangi, ένα από τα πιο εμβληματικά ιστορικά κτίρια της πόλης.

🎉 Dua Lipa kicked off her lavish Sicilian wedding weekend in style on Friday, June 5!



The pop star (already secretly married to Callum Turner in London on May 31) stunned in a custom Bottega Veneta white woven leather halter gown with dramatic feathered fringe skirt for the… https://t.co/aCNEO9UjqV pic.twitter.com/PFvlLMQ1dn — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) June 6, 2026

Dua Lipa & Callum Turner get married in Italy! Charli XCX, George Daniel, Joe Alwyn, Grace Gummer & Troye Sivan are among the guests 📸@backgrid_usa pic.twitter.com/gch9azSVsB — deuxmoi (@deuxmoiworld) June 6, 2026

@lasicilia.it Matrimonio di Dua Lipa, le auto e la banda: ecco le immagini in esclusiva dell'arrivo degli sposi in piazza Sant'Anna a Palermo Video di Alessia Rotolo Advertisement ♬ suono originale – La Sicilia

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολιτικός γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο, ενώ πολλοί εκτιμούν ότι ακολουθεί τελετή ανταλλαγής όρκων στην Ιταλία. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η τραγουδίστρια ενδέχεται να εμφανιστεί με δημιουργία του οίκου Versace.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και η Donatella Versace, η οποία συμμετείχε ενεργά στη γιορτή, χορεύοντας μέχρι αργά μαζί με τη Dua Lipa.

Dua Lipa dances the night away with Donatella Versace at star-studded cocktail party in Sicily as she's rumoured to be wearing Italian designer's wedding gown https://t.co/77L9GMVfc8 Advertisement June 5, 2026

Η εμφάνιση της τραγουδίστριας ολοκληρώθηκε με κοσμήματα του οίκου Bulgari, μεταξύ των οποίων και ένα κλασικό ρολόι Manchette, αξίας περίπου 185.000 λιρών.

Το πάρτι και οι αντιδράσεις

Η παρουσία του ζευγαριού και των διάσημων προσκεκλημένων τους στο Παλέρμο, σε συνδυασμό με το κλείσιμο δημόσιων χώρων και τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην πόλη, προκάλεσαν αντιδράσεις από κατοίκους.

Μάλιστα, διανεμήθηκαν φυλλάδια με το μήνυμα: «η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας».

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Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν τη Dua Lipa να χορεύει στην πλατεία μαζί με τους καλεσμένους, ενώ στο μενού περιλαμβανόταν η κλασική πίτσα Μαργαρίτα. Σε άλλα στιγμιότυπα, η τραγουδίστρια εμφανίζεται στο μπαλκόνι του Palazzo Ganci, απολαμβάνοντας το θερμό χειροκρότημα του συγκεντρωμένου κόσμου.

@billboardar 💍 Dua Lipa fue vista bailando desde el balcón durante el primer día de las celebraciones de su boda junto a Callum Turner en Sicilia, Italia. 🇮🇹 ♬ QUE LOUCURA – DJ EXE & CACAU CHUU





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