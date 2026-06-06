Η Dua Lipa βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς το Παλέρμο μετατράπηκε στο σκηνικό των γαμήλιων εορτασμών της, παρά τις αντιδράσεις που εκφράστηκαν από μερίδα κατοίκων της πόλης.
Η τραγουδίστρια, η οποία στον γάμο της επέλεξε ένα ιδιαίτερα ανατρεπτικό νυφικό σύνολο από τον οίκο Schiaparelli, εμφανίστηκε στο welcome party με ένα εντυπωσιακό δερμάτινο νυφικό δημιουργία του οίκου Bottega Veneta.
Η 30χρονη σταρ και ο σύζυγός της, Callum Turner, 36 ετών, άνοιξαν τις γαμήλιες εκδηλώσεις τους με μια πολυτελή δεξίωση στην καρδιά του Παλέρμο, με το συνολικό κόστος των εορτασμών να εκτιμάται στα 1,5 εκατομμύρια λίρες.
Το πάρτι πραγματοποιήθηκε στο Palazzo Valguarnera Gangi, ένα από τα πιο εμβληματικά ιστορικά κτίρια της πόλης.
@lasicilia.it
Matrimonio di Dua Lipa, le auto e la banda: ecco le immagini in esclusiva dell'arrivo degli sposi in piazza Sant'Anna a Palermo Video di Alessia Rotolo♬ suono originale – La SiciliaAdvertisement
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολιτικός γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο, ενώ πολλοί εκτιμούν ότι ακολουθεί τελετή ανταλλαγής όρκων στην Ιταλία. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η τραγουδίστρια ενδέχεται να εμφανιστεί με δημιουργία του οίκου Versace.
@estilodf Dua Lipa y Callum Turner celebrando su boda en Palermo. 😍🤍 CC: @dualipanoticia en X #dualipa #dua #callumturner #callum #wedding ♬ sonido original – EstiloDF
Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και η Donatella Versace, η οποία συμμετείχε ενεργά στη γιορτή, χορεύοντας μέχρι αργά μαζί με τη Dua Lipa.
Η εμφάνιση της τραγουδίστριας ολοκληρώθηκε με κοσμήματα του οίκου Bulgari, μεταξύ των οποίων και ένα κλασικό ρολόι Manchette, αξίας περίπου 185.000 λιρών.
Το πάρτι και οι αντιδράσεις
Η παρουσία του ζευγαριού και των διάσημων προσκεκλημένων τους στο Παλέρμο, σε συνδυασμό με το κλείσιμο δημόσιων χώρων και τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην πόλη, προκάλεσαν αντιδράσεις από κατοίκους.
Μάλιστα, διανεμήθηκαν φυλλάδια με το μήνυμα: «η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας».
Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν τη Dua Lipa να χορεύει στην πλατεία μαζί με τους καλεσμένους, ενώ στο μενού περιλαμβανόταν η κλασική πίτσα Μαργαρίτα. Σε άλλα στιγμιότυπα, η τραγουδίστρια εμφανίζεται στο μπαλκόνι του Palazzo Ganci, απολαμβάνοντας το θερμό χειροκρότημα του συγκεντρωμένου κόσμου.
@billboardar
💍 Dua Lipa fue vista bailando desde el balcón durante el primer día de las celebraciones de su boda junto a Callum Turner en Sicilia, Italia. 🇮🇹♬ QUE LOUCURA – DJ EXE & CACAU CHUU