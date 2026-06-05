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Οι νεόνυμφοι Dua Lipa και Callum Turner έφτασαν την Πέμπτη στην πρωτεύουσα της Σικελίας, το Παλέρμο, για να προετοιμαστούν για τις εορταστικές εκδηλώσεις που αναμένεται να διαρκέσουν τρεις ημέρες το Σαββατοκύριακο, με αφορμή τον γάμο τους.

Η ποπ τραγουδίστρια Lipa, 30 ετών, και ο ηθοποιός Turner, 36 ετών, φωτογραφήθηκαν κάτω από τον ήλιο στο πεντάστερο ξενοδοχείο Grand Hotel Villa Igiea της πόλης, το οποίο ανήκει στον Βρετανό επιχειρηματία Rocco Forte και την οικογένειά του.

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Το διάσημο ζευγάρι παντρεύτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε μια απλή τελετή στο Λονδίνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, και τώρα διοργανώνει ένα πάρτι στο Παλέρμο για τους φίλους και την οικογένειά τους.

Ωστόσο οι κάτοικοι του Παλέρμο, διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό της πόλης κατά τη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού του γάμου του ζευγαριού, που παντρεύτηκε κρυφά στο Λονδίνο.

Όπως μεταδίδει η DailyMail, την Παρασκευή έντονη ήταν η αστυνομική παρουσία πέριξ του Palazzo Gangi, ενώ κάτοικοι κλήθηκαν να υπογράψουν σύμφωνα με εμπιστευτικότητας. Κάποιοι, θέλοντας να διαμαρτυρηθούν, γέμισαν αφίσες σημεία της πόλης γραμμένα στα ιταλικά και τα αγγλικά. «Ανακτούμε το δικαίωμα να ζούμε, απαλλαγμένοι από το ιδιωτικό κέρδος», ενώ άλλη έγραφε: «Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας» και «Το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους». Oι αφίσες εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στους δρόμους γύρω από την Piazza Croce dei Vespri την περιοχή που θα φιλοξενήσει μία από τις κύριες εκδηλώσεις του γάμου.

Το δημοσίευμα σημειώνει, δε, ότι επιχειρήσεις κλήθηκαν να κλείσουν νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής με τους ιδιοκτήτες να εκφράζουν δυσαρέσκεια.

“La nostra piazza non è il tuo salotto”, sui muri i poster contro Dua Lipa https://t.co/5hjiWOaSI8 pic.twitter.com/PYL1SghZ9u — Repubblica Palermo (@rep_palermo) June 5, 2026

Ο δήμαρχος του Παλέρμο, Ρομπέρτο Σγκάλα, από την πλευρά του, σε συνέντευξη στη La Republica, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την επιλογή της πόλης από την Dua Lipa.

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«Το γεγονός ότι μια καλλιτέχνιδα παγκόσμιας κλάσης όπως η Dua Lipa επέλεξε το Παλέρμο για να γιορτάσει τον γάμο της, και μάλιστα μόλις ένα χρόνο μετά την προηγούμενη επίσκεψή της, επιβεβαιώνει πόσο ελκυστική είναι σήμερα η πόλη σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε.

Σχετικά με τις διαμαρτυρίες σχολίασε: «Κατανοώ την ταλαιπωρία που προκαλούν εκδηλώσεις αυτής της κλίμακας και λυπάμαι αν κάποιος πρέπει να αντιμετωπίσει προσωρινές περιοριστικές ρυθμίσεις. Γνωρίζουμε ότι οι εξαιρετικές εκδηλώσεις μπορεί να προκαλέσουν δυσαρέσκεια σε ορισμένους λόγω του μοναδικού τους χαρακτήρα, αλλά πρόκειται για εκδηλώσεις περιορισμένης διάρκειας. Όλα τα μέτρα που υιοθετήθηκαν σχεδιάστηκαν πρωτίστως για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των εμπλεκομένων και του κοινού.

C’è la festa di Dua Lipa e il centro è blindato, l’ira dei commercianti: “Per noi nessun affare” https://t.co/bf5x7FrWr3 pic.twitter.com/5Gt08NxCDw Advertisement June 5, 2026

“NON ME NE PUÒ FREGARE DI MENO DI DUA LIPA CREA SOLO CONFUSIONE”



i siciliani indignati per il matrimonio di Dua e Callum a Palermo mi fanno VOLARE ✈️✈️ pic.twitter.com/QgXLcBUnzs — 𝔸𝕝𝕖𝕤𝕤𝕚𝕒 ☆ (@astrofragile) June 4, 2026