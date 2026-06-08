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Σοκ προκαλεί η είδηση της δολοφονίας του Mark Orabiyi —γνωστού στον καλλιτεχνικό κόσμο ως Talay Riley— ο οποίος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στο Silvertown του Λονδίνου. Ο 35χρονος τραγουδοποιός είχε καταφέρει να κερδίσει βραβείο Grammy και να συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ποπ σκηνής, ανάμεσα στα οποία η Britney Spears, η Dua Lipa και η Zendaya.

Δολοφονήθηκε ο 35χρονος Talay Riley

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων ως υπόπτων για ανθρωποκτονία. Ένας 27χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή περαιτέρω ερευνών, ενώ ένας 24χρονος άνδρας και μια 25χρονη γυναίκα αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περαιτέρω ενέργειες μετά την ανάκρισή τους.

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Οικογένεια και συνεργάτες τον αποχαιρετούν

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αδελφός του, ο καλλιτέχνης Scribz Riley (πραγματικό όνομα Michael Orabiyi), ανέφερε: «Η καρδιά μου είναι κομμάτια! Δεν μπορώ να το πιστέψω. Νιώθω σαν να είναι ένας κακός εφιάλτης. Λίγο πριν κοιμηθεί μιλήσαμε για το μέλλον, να μείνουμε θετικοί και για όλα όσα είχαμε ακόμη να κάνουμε. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μας συζήτηση».

Πρόσθεσε ότι ο αδελφός του ήταν «φίλος για πολλούς, μέντορας, έμπνευση και φως στη ζωή τόσο πολλών ανθρώπων. Αγαπούσε βαθιά, έδινε απλόχερα και άγγιξε αναρίθμητους ανθρώπους με το ταλέντο, την καλοσύνη και το πνεύμα του».

Η Kehlani έγραψε για την απώλεια του καλλιτέχνη: «Μια μεγάλη αγκαλιά, Scribz, λυπάμαι πάρα πολύ», ενώ η σταρ των Sugababes Keisha Buchanan ανέφερε: «Στέλνω τα συλλυπητήρια και τις προσευχές μου, λυπάμαι πάρα πολύ».

Ο Talay Riley είχε συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα της διεθνούς σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Dua Lipa, Britney Spears και Ellie Goulding, ενώ είχε συμμετάσχει και σε περιοδείες με τον Usher.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Spotify, είχε περίπου 77.000 μηνιαίους ακροατές, διατηρώντας ενεργή παρουσία στη μουσική βιομηχανία.