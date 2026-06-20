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Στους πρόποδες της Καλιακούδας, στην καρδιά της Ευρυτανίας, απλώνεται ένα ορεινό πέρασμα που για πολλούς οδηγούς θεωρείται από τα πιο απαιτητικά σημεία του ελληνικού οδικού δικτύου. Το τοπίο αλλάζει διαρκώς καθώς ο δρόμος ανηφορίζει, με τις απότομες κλίσεις και το μεγάλο υψόμετρο να δημιουργούν μια διαδρομή που εμπνέει ταυτόχρονα θαυμασμό και προσοχή.

Η περιοχή, γνωστή για τη φυσική της ομορφιά, συνδυάζει πυκνά δάση, χαράδρες και εντυπωσιακά σημεία θέας που αποκαλύπτονται όσο ανεβαίνει κανείς προς το διάσελο. Η διαδρομή που ξεκινά από την πλευρά του ρέματος Κρικελιώτη και του φαραγγιού «Πάντα Βρέχει» μετατρέπεται σταδιακά σε έναν στενό χωμάτινο δρόμο, ο οποίος απαιτεί σταθερό χέρι στο τιμόνι και υπομονή.

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Σε αρκετά σημεία το πέρασμα γίνεται ιδιαίτερα στενό, με ελάχιστη δυνατότητα διέλευσης δύο οχημάτων ταυτόχρονα, ενώ η επιφάνεια του δρόμου μπορεί να είναι σαθρή και απρόβλεπτη. Για αυτόν τον λόγο, η διαδρομή απευθύνεται κυρίως σε πιο έμπειρους οδηγούς και οχήματα κατάλληλα για εκτός δρόμου συνθήκες.

Παρά τις δυσκολίες, το υψόμετρο που φτάνει περίπου τα 1.730 μέτρα ανταμείβει όσους επιχειρήσουν την ανάβαση με πανοραμική θέα και ένα τοπίο που αλλάζει δραματικά ανάλογα με την εποχή. Τους χειμερινούς μήνες, το χιόνι και ο πάγος μπορούν να κάνουν τη διέλευση ακόμη πιο απαιτητική, μετατρέποντας το πέρασμα σε μια εμπειρία που απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη προσοχή και σωστή προετοιμασία.