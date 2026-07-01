Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το νέο τεχνολογικό σύστημα Sat Speed εντοπίζει τους οδηγούς που δεν διατηρούν την απαραίτητη απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Το κινητό αυτό σύστημα, το οποίο λειτουργεί σε ελβετικά καντόνια, αναλύει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω καμερών υψηλής ανάλυσης και εξειδικευμένου λογισμικού.

Οι ελβετικές αρχές επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, για παραβάσεις που υπολογίζονται βάσει του κανόνα των δύο δευτερολέπτων.

Η χρήση της τεχνολογίας αυτής στοχεύει στον περιορισμό των οπίσθιων συγκρούσεων στους αυτοκινητοδρόμους μέσω της βελτίωσης της οδηγικής συμπεριφοράς.

Στην Ελλάδα, η τήρηση αποστάσεων αποτελεί υποχρέωση βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις ποινές να κλιμακώνονται σημαντικά σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

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Στην εποχή των «έξυπνων» συστημάτων επιτήρησης, οι κάμερες στους ευρωπαϊκούς δρόμους αποκτούν ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Εκτός από την υπερβολική ταχύτητα, την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη ή τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, πλέον μπορούν να εντοπίζουν και όσους δεν διατηρούν την απαραίτητη απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα.

Η νέα τεχνολογία ονομάζεται Sat Speed και έχει τεθεί σε λειτουργία στο καντόνι του Τιτσίνο, στην Ελβετία, κοντά στα σύνορα με την Ιταλία. Δεν πρόκειται για μια κλασική σταθερή κάμερα ταχύτητας, αλλά για ένα κινητό σύστημα που είναι εγκατεστημένο σε οχήματα της αστυνομίας και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εντοπίζει οδηγούς που κινούνται επικίνδυνα κοντά στο προπορευόμενο όχημα. Όπως αναφέρει το Sky TG24, το σύστημα καταγράφει τη ροή της κυκλοφορίας, μετρά την ταχύτητα και υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο την απόσταση μεταξύ των οχημάτων.

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Για να επιτευχθεί αυτό, το Sat Speed αξιοποιεί κάμερες υψηλής ανάλυσης, αισθητήρες μέτρησης ταχύτητας και ειδικό λογισμικό που αναλύει το βίντεο καρέ-καρέ. Με βάση τα δεδομένα αυτά υπολογίζει τη χρονική απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά οχήματα, δημιουργώντας ένα ακριβές αποδεικτικό υλικό. Η τελική κρίση για το αν έχει διαπραχθεί παράβαση γίνεται πάντοτε από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν το καταγεγραμμένο υλικό.

Στην Ελβετία δεν υπάρχει προκαθορισμένη ελάχιστη απόσταση σε μέτρα, καθώς αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με την ταχύτητα, τις καιρικές συνθήκες, την κυκλοφορία και την κατάσταση του δρόμου. Ωστόσο, οι αρχές εφαρμόζουν ως βασικό οδηγό τον γνωστό «κανόνα των δύο δευτερολέπτων», σύμφωνα με τον οποίο ο οδηγός πρέπει να αφήνει τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα απόσταση από το όχημα που προηγείται, ώστε να έχει επαρκή χρόνο αντίδρασης σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.

Οι κυρώσεις για τους παραβάτες είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Εάν η χρονική απόσταση μεταξύ των δύο οχημάτων πέσει κάτω από τα 0,8 δευτερόλεπτα, η παράβαση θεωρείται σοβαρή, ενώ κάτω από τα 0,6 δευτερόλεπτα μπορεί να επιβληθεί ακόμη και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τουλάχιστον τρεις μήνες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το σύστημα έχει ήδη οδηγήσει σε χιλιάδες βεβαιωμένες παραβάσεις και δεκάδες αφαιρέσεις διπλωμάτων.

Οι ελβετικές αρχές εκτιμούν ότι η συνεχής χρήση του Sat Speed έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει θετικά τη συμπεριφορά των οδηγών, περιορίζοντας σταδιακά ένα από τα συχνότερα αίτια των οπίσθιων συγκρούσεων στους αυτοκινητοδρόμους. Παρόμοιο σύστημα εφαρμόζεται ήδη και στο καντόνι του Σανκτ Γκάλεν, με κάθε καντόνι να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει αυτόνομα τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί στους τροχονομικούς ελέγχους, λόγω της ιδιαίτερης διοικητικής οργάνωσης της Ελβετίας.

Στην Ελλάδα, η υποχρέωση διατήρησης ασφαλούς απόστασης προβλέπεται ήδη από το άρθρο 23 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η νομοθεσία ορίζει ότι ο οδηγός πρέπει να διατηρεί επαρκή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα ώστε να μπορεί να αποφύγει σύγκρουση σε περίπτωση αιφνίδιας επιβράδυνσης ή στάσης, χωρίς όμως να καθορίζει συγκεκριμένο ελάχιστο όριο.

Η συγκεκριμένη παράβαση αξιολογείται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές και κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Α, με διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ. Εάν όμως η μη τήρηση της απόστασης ασφαλείας οδηγήσει σε τροχαίο ατύχημα, οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σοβαρότερες, καθώς ενδέχεται να εφαρμοστούν και οι διατάξεις του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης.

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Με πληροφορίες από 24.sky.it και automoto.it

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