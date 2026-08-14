Καρέ από το βίντεο - ντοκουμέντο, όπου κατεγράφη η προσπέραση του τρόμου κοντά στη λίμνη Πλαστήρα

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο οδηγός ενός βυτιοφόρου πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση σε επαρχιακό δρόμο κοντά στη λίμνη Πλαστήρα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο έναν διερχόμενο μοτοσικλετιστή.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας την αυτεπάγγελτη παρέμβαση των αστυνομικών αρχών.

Οι αρχές εντόπισαν και προσήγαγαν τον οδηγό του οχήματος στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης μετά την ταυτοποίησή του μέσω της εταιρείας του.

Σε βάρος του οδηγού σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ παράλληλα βεβαιώνονται οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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«Πέρασα ξανά από το σημείο και μπήκα στη θέση του βυτιοφόρου. Πραγματικά δεν είχε για κανένα λόγο, καμία ορατότητα. Με είδε τελευταία στιγμή, πιστεύω. Ακόμα και από τη θέση του, ως οδηγός, που είναι πιο ψηλά στο όχημα, πιστεύω ότι δεν με είχε δει. Πάλι καλά που δεν έγινε το μοιραίο. Εκεί δεν έχει σήμανση συγκεκριμένη για το όριο ταχύτητας, ισχύει το όριο του ΚΟΚ για επαρχιακές οδούς», δηλώνει ο Νίκος, που οδηγούσε την μοτοσικλέτα την ώρα που βρέθηκε αντιμέτωπος με την «προσπέραση τρόμου» από βυτιοφόρο σε επαρχιακό δρόμο κοντά στη λίμνη Πλαστήρα.

Το συμβάν προκάλεσε αίσθηση, καθώς στην εικόνα που κατέγραψε με κάμερα ο νεαρός αναβάτης, εμφανίζεται το βυτιοφόρο να καλύπτει πρακτικά το σύνολο του οδοστρώματος έχοντας περάσει στο αντίθετο ρεύμα για να κάνει προσπέραση σε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο.

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Ο οδηγός βυτιοφόρου που καταγράφηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από την ταυτοποίησή του μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται, και προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το περιστατικό αναφέρει τα εξής:

«Με αφορμή βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει οδηγό βυτιοφόρου να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσικλετιστή, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστός ο τόπος του περιστατικού. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Τι προβλέπει ο νόμος

Η δικογραφία που σχηματίζεται βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα (Επικίνδυνη Οδήγηση) επιφέρει αυστηρές κυρώσεις. Η προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης ξεκινά από 3 έτη και, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη βαρύτητα των συνεπειών της πράξης, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα ισόβια. παράλληλα, σε βάρος του οδηγού βεβαιώνονται και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.