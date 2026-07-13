Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην ψηφιοποίηση των εγγράφων οχημάτων, εισάγοντας από τις 5 Ιουλίου 2026 το υποχρεωτικό ψηφιακό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για όλα τα καινούργια οχήματα.

Το νέο σύστημα eCOC-IVI 2.0 θα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να αντλούν ηλεκτρονικά τα τεχνικά δεδομένα των οχημάτων, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και τις πιθανότητες πλαστογράφησης εγγράφων.

Η εφαρμογή του συστήματος καλύπτει μια ευρεία γκάμα οχημάτων, ενώ προβλέπεται μεταβατική περίοδος προσαρμογής για τα κράτη-μέλη έως τις 29 Νοεμβρίου 2026.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει επιπλέον την ευρύτερη ψηφιοποίηση των αδειών κυκλοφορίας και των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση των εθνικών μητρώων.

Παρά την πρόοδο στην ψηφιακή ταυτοποίηση, οι οδηγοί οφείλουν προς το παρόν να διατηρούν τα φυσικά έγγραφα του οχήματός τους κατά τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό.

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Μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ταξινομούνται και κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς οι Βρυξέλλες επιχειρούν να μεταφέρουν σε ψηφιακό περιβάλλον τα βασικά έγγραφα κάθε οχήματος.

Η μετάβαση δεν σημαίνει ότι από τη μια ημέρα στην άλλη καταργείται η γνωστή έντυπη άδεια κυκλοφορίας που έχουν οι οδηγοί στο αυτοκίνητό τους. Το πρώτο και ουσιαστικό βήμα αφορά το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, το λεγόμενο Certificate of Conformity ή COC, το οποίο συνοδεύει κάθε καινούργιο όχημα και είναι απαραίτητο για την πρώτη ταξινόμησή του.

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Το ψηφιακό πιστοποιητικό των νέων αυτοκινήτων

Από τις 5 Ιουλίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή η υποχρεωτική χρήση της νέας ψηφιακής μορφής του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, γνωστής ως eCOC-IVI 2.0. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία κάθε καινούργιου αυτοκινήτου δεν θα χρειάζεται πλέον να μεταφέρονται από υπηρεσία σε υπηρεσία με έντυπα έγγραφα, αλλά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές.

Το σύστημα καλύπτει επιβατικά αυτοκίνητα, βαν, λεωφορεία, ελαφρά και βαρέα επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και ρυμουλκούμενα. Προβλέπεται, πάντως, μεταβατική περίοδος έως τις 29 Νοεμβρίου 2026, ώστε τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα.

Στην πράξη, οι υπηρεσίες Μεταφορών θα μπορούν να αντλούν απευθείας τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση και ο έλεγχος πολλών διαφορετικών εγγράφων.

Λιγότερη γραφειοκρατία και δυσκολότερες παραποιήσεις

Η ψηφιοποίηση αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τα λάθη κατά την καταχώριση των στοιχείων, να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για την ταξινόμηση ενός οχήματος και να δυσκολέψει την πλαστογράφηση ή την αλλοίωση εγγράφων.

Παράλληλα, θα διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις εθνικές αρχές, ιδιαίτερα όταν ένα αυτοκίνητο πωλείται, εισάγεται ή επαναταξινομείται σε διαφορετικό κράτος-μέλος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ευρύτερη αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα έγγραφα ταξινόμησης, με ψηφιακές άδειες κυκλοφορίας, ψηφιακά πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου και αποτελεσματικότερη διασύνδεση των εθνικών μητρώων οχημάτων. Η σχετική νομοθετική διαδικασία, όμως, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

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Τα διπλώματα είναι ήδη ψηφιακά στην Ελλάδα

Αξίζει να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα οι οδηγοί μπορούν ήδη να αποθηκεύουν την άδεια οδήγησής τους στο Gov.gr Wallet. Το ψηφιακό δίπλωμα είναι ισάξιο με το έντυπο για κάθε νόμιμη χρήση εντός της ελληνικής επικράτειας.

Δεν πρέπει, ωστόσο, να συγχέεται με το ενιαίο ευρωπαϊκό ψηφιακό δίπλωμα. Η σημερινή ελληνική έκδοση δεν αποτελεί διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο και για οδήγηση στο εξωτερικό ο οδηγός πρέπει να έχει μαζί του το κανονικό φυσικό δίπλωμα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ήδη συμφωνηθεί η δημιουργία ψηφιακής άδειας οδήγησης, η οποία θα αποθηκεύεται στο Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Ψηφιακής Ταυτότητας και θα αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι πολίτες θα διατηρούν, πάντως, το δικαίωμα να ζητούν και φυσικό δίπλωμα.

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Από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου στην οθόνη του κινητού

Η κατεύθυνση είναι πλέον ξεκάθαρη: δίπλωμα οδήγησης, στοιχεία οχήματος, πιστοποιητικά συμμόρφωσης, τεχνικοί έλεγχοι και πιθανότατα οι ίδιες οι άδειες κυκλοφορίας περνούν σταδιακά από το χαρτί και το πλαστικό στην οθόνη του κινητού.

Μέχρι να ολοκληρωθεί, όμως, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι οδηγοί θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν μαζί τους τα φυσικά έγγραφα όταν ταξιδεύουν εκτός Ελλάδας.

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