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Η κυκλοφοριακή πίεση στην Αθήνα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας, με τον Κηφισό να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό σημείο συμφόρησης. Η συνεχής αύξηση των μετακινήσεων, σε συνδυασμό με την έντονη παρουσία φορτηγών και εμπορικών οχημάτων, έχει οδηγήσει στην αναζήτηση νέων λύσεων που θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο κινούνται άνθρωποι και εμπορεύματα γύρω από την πρωτεύουσα.

Μία από τις σημαντικότερες προτάσεις που επανέρχεται στο προσκήνιο είναι ο οδικός άξονας Ελευσίνα – Οινόφυτα, ένα έργο που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μεγάλη βόρεια παράκαμψη της Αττικής. Ο σχεδιασμός αφορά έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο μήκους περίπου 40 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συνδέει την περιοχή της Ελευσίνας με τα Οινόφυτα, μέσω σύνδεσης με την Αττική Οδό.

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Η βασική ιδέα πίσω από το έργο είναι η μεταφορά ενός σημαντικού μέρους της διαμπερούς κυκλοφορίας εκτός του αστικού ιστού. Σήμερα πολλά φορτηγά που κινούνται μεταξύ Βόρειας Ελλάδας, Κεντρικής Ελλάδας και Πελοποννήσου περνούν από τον Κηφισό, επιβαρύνοντας έναν δρόμο που ήδη λειτουργεί στα όριά του. Με τη νέα χάραξη, οι εμπορευματικές ροές θα μπορούν να παρακάμπτουν την Αθήνα και να συνεχίζουν την πορεία τους χωρίς να εισέρχονται στο πυκνοκατοικημένο τμήμα του λεκανοπεδίου.

Το έργο έχει συνδεθεί με το νέο πλαίσιο των Πρότυπων Προτάσεων, μέσω του οποίου ιδιωτικοί φορείς μπορούν να καταθέτουν ολοκληρωμένες προτάσεις για μεγάλα έργα υποδομών. Η συγκεκριμένη διαδικασία θεωρείται ότι μπορεί να επιταχύνει την ωρίμανση ενός έργου που συζητείται εδώ και χρόνια, καθώς η χρηματοδότηση και η προετοιμασία αποτελούν τα μεγαλύτερα εμπόδια για μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις.

Πέρα από το κυκλοφοριακό, ο νέος άξονας εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικό ρόλο και στις μεταφορές. Η σύνδεση του Θριασίου Πεδίου, της Ελευσίνας και των βιομηχανικών περιοχών της Βοιωτίας δημιουργεί έναν νέο διάδρομο για logistics, μειώνοντας χρόνους διακίνησης και ενισχύοντας τη θέση της Δυτικής Αττικής ως εμπορευματικού κόμβου.

Οι υποστηρικτές του έργου υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν ακόμη αυτοκινητόδρομο, αλλά για μια υποδομή που μπορεί να αναδιαμορφώσει τις μετακινήσεις γύρω από την Αθήνα. Η επιτυχία του, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από την τελική μελέτη, τη χρηματοδότηση και την ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης.