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Οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας καταγράφουν καθημερινά χιλιάδες παραβάσεις στους ελληνικούς δρόμους. Ωστόσο, πέρα από τη βεβαίωση μιας παράβασης, τα νέα συστήματα που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν και άλλες εκκρεμότητες που αφορούν το όχημα ή τον ιδιοκτήτη του, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον κυρώσεις και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα.

Κάθε παράβαση που καταγράφεται από κάμερα εξετάζεται από στελέχη της Τροχαίας, τα οποία αξιολογούν αν η καταγραφή είναι ορθή ή αν συντρέχουν λόγοι ακύρωσής της.

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Ο ρόλος των τροχονόμων στον έλεγχο των παραβάσεων

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των διασταυρώσεων όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι κάμερες ενδέχεται να καταγράψουν ως παραβάτες οδηγούς που ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών.

Γι’ αυτόν τον λόγο, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Τροχαίας εξετάζουν το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό, λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία που αφορούν τις ώρες κατά τις οποίες υπήρχε ρύθμιση της κυκλοφορίας από ένστολο προσωπικό. Έτσι αποφεύγονται λανθασμένες βεβαιώσεις παραβάσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη ελέγχει και το «προφίλ» του οχήματος

Πέρα όμως από την επιβεβαίωση ή την ακύρωση μιας παράβασης, το πληροφοριακό σύστημα πραγματοποιεί επιπλέον διασταυρώσεις στοιχείων.

Για παράδειγμα, εάν ένας οδηγός καταγραφεί να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη και κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το όχημά του είναι ανασφάλιστο, τότε εκτός από την παράβαση του ΚΟΚ θα του επιβληθούν και οι προβλεπόμενες κυρώσεις για την έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης.

Αντίστοιχα, πρόσθετες παραβάσεις μπορούν να βεβαιωθούν και σε περιπτώσεις όπου το όχημα δεν έχει περάσει τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ ή δεν έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρεται, το σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά «σκανάρει» το προφίλ του ιδιοκτήτη και του οχήματος, αναζητώντας τυχόν παραβάσεις ή εκκρεμότητες που μπορούν να οδηγήσουν σε επιπλέον πρόστιμα.

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Στο στόχαστρο και τα παλαιά diesel

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και από τους ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων οχημάτων τεχνολογίας Euro 4 ή παλαιότερης, τα οποία δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Έτσι, αν ένα τέτοιο όχημα καταγραφεί από κάμερα να κινείται με υπερβολική ταχύτητα, η παράβαση δεν θα περιοριστεί μόνο στην ταχύτητα. Είναι πιθανό να βεβαιωθεί και η παράβαση που αφορά την παράνομη κυκλοφορία του συγκεκριμένου τύπου οχήματος στις περιοχές όπου ισχύουν οι σχετικοί περιορισμοί.

Πρόστιμα έως και 30.000 ευρώ για οχήματα σε ακινησία

Από τις βαρύτερες περιπτώσεις είναι εκείνες που αφορούν οχήματα τα οποία έχουν δηλωθεί σε ηλεκτρονική ακινησία.

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Εφόσον ένα τέτοιο όχημα εντοπιστεί να κυκλοφορεί σε δημόσιο δρόμο, ο ιδιοκτήτης του κινδυνεύει με πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, το πρόστιμο αυξάνεται δραματικά και μπορεί να φτάσει τις 30.000 ευρώ.

Έλεγχοι και στα οχήματα με ξένες πινακίδες

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και τα οχήματα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Εάν από τους ελέγχους προκύψει ότι ένα τέτοιο όχημα παραμένει στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, τότε η υπόθεση μπορεί να περάσει στις τελωνειακές αρχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπονται ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις που σχετίζονται με το Τέλος Ταξινόμησης, ενώ ενδέχεται να κινηθούν και διαδικασίες για λαθρεμπορία.

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Τι σημαίνει αυτό για τους οδηγούς

Η νέα γενιά καμερών δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην καταγραφή μιας τροχαίας παράβασης. Μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, οι αρχές μπορούν να εντοπίζουν ταυτόχρονα πολλαπλές παραβάσεις που σχετίζονται με το ίδιο όχημα, αυξάνοντας σημαντικά το ύψος των προστίμων και των διοικητικών κυρώσεων για τους παραβάτες.