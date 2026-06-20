Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή για μπριάμ στη λαδόκολλα περιλαμβάνει ποικιλία λαχανικών, κεφαλοτύρι και μυρωδικά, τα οποία ψήνονται στον φούρνο για τριάντα λεπτά.

Για επιδόρπιο προτείνεται ένα γρήγορο φρουτοπαγωτό με μύρτιλα, μπανάνα και γιαούρτι, το οποίο παρασκευάζεται χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

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Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε μπριάμ στη λαδόκολλα με «ολίγον» κεφαλοτύρι.

Θα προσθέσουμε ξερό κρεμμύδι σε λεπτές φέτες, ντοματίνια, σκόρδο κοπανισμένο, πιπεριές κέρατο, τζίντζερ τριμμένο, μαϊντανό και δυόσμο ψιλοκομμένο. Ξύσμα λεμονιού για το σερβίρισμα.

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Για επιδόρπιο, ένα γρήγορο φρουτοπαγωτό, χωρίς ζάχαρη και με ελάχιστες θερμίδες.

Καλή όρεξη.

Μπριάμ στη λαδόκολλα με ολίγον κεφαλοτύρι

Μερίδες: 4-6

Προετοιμασία: 30′

Ψήσιμο: 30′

Υλικά

2 κρεμμύδια ξερά, καθαρισμένα, κομμένα σε λεπτές φέτες των 3 χλστ.

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8 μικρά κολοκύθια, κομμένα σε φέτες 1 εκ. (αν έχουν μαζί και τους ανθούς τους, τους ψιλοκόβουμε)

2 γλυκοπατάτες, κομμένες σε φέτες 2 εκ.

2 μέτρια καρότα, καθαρισμένα και κομμένα σε φέτες 1 εκ.

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200 γρ. ντοματίνια, κομμένα στα 2

200 γρ. συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας

4 σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες και ελαφρώς κοπανισμένες

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3 πιπεριές κέρατο, καθαρισμένες και κομμένες κατά μήκος στα 4

3 εκ. φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο

3 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

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3 κ.σ. ψιλοκομμένο δυόσμο

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150 γρ. κεφαλοτύρι, σε μικρά κυβάκια

60 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

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για το σερβίρισμα

ξύσμα από 1 μικρό λεμόνι

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C.

Σε βαθύ μπολ ρίχνουμε τα κρεμμύδια, τα αλατίζουμε και τα ανακατεύουμε με τα χέρια μας, να μαραθούν ελαφρώς. Ρίχνουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά εκτός από το ξύσμα και τα ανακατεύουμε καλά.

Τα αδειάζουμε σε λαδόκολλα και κλείνουμε καλά σε πακέτο.

Το τακτοποιούμε σε ταψί και ψήνουμε για περίπου 30′.

Ξεφουρνίζουμε, ανοίγουμε προσεκτικά τη λαδόκολλα για να μην καούμε, σκορπίζουμε το ξύσμα και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #219» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.

Φρουτοπαγωτό στη στιγμή, χωρίς ζάχαρη και λίγες θερμίδες

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Μερίδες: 3

Προετοιμασία: 5′

Υλικά

300 γρ. κατεψυγμένα μύρτιλα

100 γρ. φέτες μπανάνας, παγωμένες (τις αφήνουμε στην κατάψυξη για περίπου 2 ώρες, μέχρι να παγώσουν καλά)

150 γρ. γιαούρτι αγελάδας, στραγγιστό, με χαμηλά λιπαρά

φρέσκα φρούτα για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Αρχικά ρίχνουμε στον πολυκόφτη τα μύρτιλα, τις μπανάνες και το γιαούρτι.

Στη συνέχεια, τα χτυπάμε μέχρι να γίνουν μια πυκνή κρέμα με τη σύσταση κλασικού παγωτού.

Μοιράζουμε σε μπολάκια, γαρνίρουμε με φρέσκα φρούτα και σερβίρουμε αμέσως.

Tip

Ανά μερίδα 180 γρ.

Ενέργεια (Kcal) …………………107

Πρωτεΐνη (γρ.) …………………..6,0

Λιπαρά (γρ.) ……………………..1,2

Κορεσμένα λιπαρά (γρ.) ……..0,7

Υδατάνθρακες (γρ.) ………….16,4

Φυτικές ίνες (γρ.) ………………3,1

Το διατροφικό προφίλ της συνταγής από την Ελένη Πέππα BSc, διατροφολόγος, επιστημονική συνεργάτις στο Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία της Ακαδημίας Αθηνών.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #246» σε συνταγή Δημήτρη Μακρυνιώτη.