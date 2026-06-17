Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μαγειρεύουμε καλοκαιρινή μακαρονάδα «χωριάτικη» για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε πιπεριά πράσινη σε μικρά καρέ, αγγούι σε πολύ μικρά κυβάκια, ελιές Καλαμών ψιλοκομμένες, ρίγανη ξερή τριμμένη, ντομάτες σε μικρά κυβάκια και ανθότυρο τριμμένο ή ξηρή μυζήθρα.

Advertisement

Advertisement

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4-5

Προετοιμασία: 20′

Μαγείρεμα: 10′

Υλικά

500 γρ. σπαγγέτι

1 μεγάλη πιπεριά πράσινη (καμπάνα), καθαρισμένη και κομμένη σε μικρά καρέ

Advertisement

1 μέτριο αγγούρι, καθαρισμένο και κομμένο σε πολύ μικρά κυβάκια

15-20 ελιές Καλαμών, χωρίς κουκούτσια, ψιλοκομμένες

1 κ.σ. ρίγανη ξερή, τριμμένη

Advertisement

1 κιλό ώριμες, αλλά σφιχτές ντομάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε μικρά κυβάκια (αν θέλουμε, τις ξεφλουδίζουμε)

100-150 γρ. παλαιωμένο ανθότυρο Κρήτης, τριμμένο, ή άλλη ξηρή μυζήθρα

80 ml ελαιόλαδο

Advertisement

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Αρχικά βάζουμε, σε ένα μεγάλο και βαθύ μπολ σερβιρίσματος, την πιπεριά, το αγγούρι, τις ελιές, τις ντομάτες και τη ρίγανη. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το ελαιόλαδο, αλατοπίπερο και ανακατεύουμε.

Αφήνουμε τη «χωριάτικη» να μαριναριστεί για περίπου 10′.

Advertisement

Εν τω μεταξύ, σε μια κατσαρόλα με μπόλικο αλατισμένο νερό που κοχλάζει, βράζουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

Advertisement

Τα σουρώνουμε και, έτσι όπως είναι ζεστά, τα ρίχνουμε στο μπολ με τη «χωριάτικη» και ανακατεύουμε να αναμειχθούν.

Πασπαλίζουμε με το τυρί και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #246» σε συνταγή Χριστόφορος Πέσκιας.

Advertisement