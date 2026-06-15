Η Πνινάτ Γιανάι (Pninat Yanai), διακεκριμένη δικηγόρος και γνωστή πολιτική αναλύτρια των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, είναι η νέα εκπρόσωπος του Κράτους του Ισραήλ στην Αθήνα. / https://www.facebook.com/pninat.yannay/photos

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Η Πνινάτ Γιανάι (Pninat Yanai), διακεκριμένη δικηγόρος και γνωστή πολιτική αναλύτρια των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, είναι η νέα εκπρόσωπος του Κράτους του Ισραήλ στην Αθήνα. Η απόφαση, την οποία ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ, σηματοδοτεί τη βούληση της ισραηλινής κυβέρνησης να ενισχύσει τη δημόσια διπλωματία της σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο.

Μια προσωπικότητα της δημόσιας σφαίρας

Η Γιανάι δεν αποτελεί μια τυπική επιλογή, καθώς δεν προέρχεται από το διπλωματικό σώμα της χώρας. Διαθέτοντας μακρά πορεία στη νομική επιστήμη, έγινε ευρύτερα γνωστή στο Ισραήλ μέσα από τη συχνή παρουσία της σε τηλεοπτικά πάνελ, όπου ξεχώρισε για την ικανότητά της να αναλύει σύνθετα νομικά και πολιτικά ζητήματα με σαφήνεια. Αυτή ακριβώς η επικοινωνιακή δεινότητα θεωρήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών ως το «κλειδί» για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων με την ελληνική κοινή γνώμη και την πολιτική ηγεσία.

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Η «ισχυρή» οικογένεια Γιανάι και ο αθλητισμός

Η τοποθέτηση της Πνινάτ Γιανάι φέρνει στο προσκήνιο και το όνομα μιας εκ των ισχυρότερων επιχειρηματικών οικογενειών του Ισραήλ. Ο αδελφός της, Όφερ Γιανάι (Ofer Yannay), θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς παράγοντες της χώρας σήμερα. Είναι ο ιδρυτής της Nofar Energy, κολοσσού στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με διεθνή εμβέλεια.

Στο ευρύ κοινό είναι γνωστός ως ο αναμορφωτής της Χάποελ Τελ Αβίβ. Υπό την ιδιοκτησία του, η ομάδα έχει μετατραπεί σε οικονομική υπερδύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, προσελκύοντας αστέρες από το NBA και τοχεύοντας στην κορυφή της EuroLeague.

Το μήνυμα προς την Αθήνα

Η επιλογή μιας προσωπικότητας τέτοιου βεληνεκούς για την πρεσβεία της Αθήνας δεν είναι τυχαία. Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο του Ισραήλ στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και του τουρισμού. Με την τοποθέτηση της Γιανάι, το Τελ Αβίβ δείχνει να επιδιώκει μια διπλωματία «ανοιχτών θυρών», συνδέοντας την πολιτική εκπροσώπηση με την ισχυρή οικονομική και κοινωνική επιρροή που φέρει το όνομα της οικογένειάς της.

Η νέα πρέσβειρα αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά της το αμέσως επόμενο διάστημα, διαδεχόμενη τον κατά κοινή ομολογία επιτυχημένο στη θητεία του στην Ελλάδα πρέσβη Νόαμ Κατς, σε μια περίοδο όπου οι προκλήσεις στην περιοχή απαιτούν λεπτούς χειρισμούς και ισχυρές συμμαχίες.