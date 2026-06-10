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Το φετινό Capital Link Maritime Leaders Summit σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το New York Stock Exchange, επιβεβαίωσε τον διεθνή τoυ χαρακτήρα και τη θέση του ως κορυφαίο σημείο αναφοράς για τη ναυτιλιακή και ενεργειακή βιομηχανία.

To Συνέδριο συγκέντρωσε τους πρωταγωνιστές που διαμορφώνουν το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας και ενέργειας, με συμμετοχή άνω των 1.500 υψηλόβαθμων συνέδρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το Summit έφερε σε επαφή κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας ναυτιλίας και ενέργειας, ανώτατους εκπροσώπους θεσμικών φορέων, επενδυτικών οργανισμών και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και ηγετικές φυσιογνωμίες της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητας. Η ποιότητα και το κύρος των συμμετεχόντων επιβεβαίωσαν τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου παγκόσμιου ναυτιλιακού διαλόγου.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, διεθνείς ηγέτες του κλάδου τοποθετήθηκαν επί των κρίσιμων προκλήσεων και ευκαιριών της αγοράς, από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τις μεταβολές των

παγκόσμιων εμπορικών ροών έως την ενεργειακή μετάβαση, την ανθρακοποίηση και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της ναυτιλίας. Η συζήτηση ανέδειξε τη νέα πραγματικότητα ενός ιδιαίτερα σύνθετου και ταχέως εξελισσόμενου διεθνούς περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας και στον ρόλο της νέας γενιάς ηγετών, οι οποίοι διαμορφώνουν με όραμα και εξωστρέφεια το μέλλον ενός από τους σημαντικότερους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας.

Το Capital Link Maritime Leaders Summit επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον χαρακτήρα του ως σημείο συνάντησης της παγκόσμιας ναυτιλιακής και επενδυτικής ελίτ, αναδεικνύοντας την Ελλάδα στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συζήτηση με θέμα «NAVIGATING THE MARKET – STRATEGY, SCALE, & SHIPPING CYCLES», στο οποίο συμμετείχαν οι κορυφαίες προσωπικότητες κ. Πέτρος Παππάς, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ:SBLK) και κ. Γιώργος Οικονόμου, Ιδρυτής TMS Group. Τη συζήτηση συντόνισε η κα. Dora Mace-Kokota, Partner, International Head – Maritime, Trade and Offshore and Managing Partner, Greek Office, Stephenson Harwood.

Κατά την έναρξη της συζήτησης, η κα. Dora Mace-Kokota, υπογράμμισε την σημασία των Ποσειδωνίων ως κορυφαίου διεθνούς σημείου συνάντησης της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας και ως πλατφόρμας ανταλλαγής απόψεων για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στη συνεχιζόμενη διεθνή ανάπτυξη της Stephenson Harwood, η οποία ενισχύει διαρκώς την παγκόσμια παρουσία της μέσω της επέκτασης του δικτύου γραφείων της και της περαιτέρω ενδυνάμωσης των εξειδικευμένων ομάδων της στον ναυτιλιακό, εμπορικό και offshore τομέα.

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Στο πλαίσιο της συζήτησης, επισημάνθηκε ότι η ναυτιλία καλείται σήμερα να διαδραματίσει έναν ολοένα και πιο ουσιαστικό ρόλο σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών και κανονιστικών προκλήσεων. Τονίστηκε ότι ο κλάδος δεν επηρεάζεται απλώς από τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά αναδεικνύεται σταδιακά σε παράγοντα που συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους, γεγονός που ενισχύει τη στρατηγική σημασία του για την παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στο κατά πόσο η ναυτιλία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης των μελλοντικών εξελίξεων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του γεωπολιτικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος των επόμενων ετών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Petros Pappas, CEO & Director – Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ: SBLK) ανέδειξε τον ρόλο των κεφαλαιαγορών ως εργαλείου ανάπτυξης για τις ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς η χρηματιστηριακή παρουσία μπορεί να ενισχύσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και να υποστηρίξει στρατηγικές κινήσεις που συμβάλλουν στη μεγέθυνση των επιχειρήσεων.

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Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι το μέγεθος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας, καθώς οι μεγαλύτεροι οργανισμοί απολαμβάνουν αυξημένη εμπορική ισχύ και προσελκύουν ευκολότερα το ενδιαφέρον των ναυλωτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της προσεκτικής αξιολόγησης των συνθηκών της αγοράς και των παραγόντων που στηρίζουν τη σημερινή ισχύ των ναυλαγορών. Όπως τονίστηκε, οι επενδυτικές αποφάσεις και τα προγράμματα νέων παραγγελιών θα πρέπει να βασίζονται σε σαφή κατανόηση των θεμελιωδών 2 μεγεθών της αγοράς και όχι σε προσωρινές στρεβλώσεις ή ανεπάρκειες της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες ενδέχεται να υποχωρήσουν στο μέλλον.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η αξία μιας συντηρητικής στρατηγικής διαχείρισης, με έμφαση στον περιορισμένο δανεισμό, τα ανταγωνιστικά λειτουργικά κόστη και τη διατήρηση ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στις εταιρείες να παραμένουν ευέλικτες και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που αναδύονται κατά τη διάρκεια των ναυτιλιακών κύκλων.

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Αναφερόμενος στις προοπτικές της ναυτιλιακής αγοράς τα επόμενα χρόνια, ο κ. George Economou, Founder – TMS Group, υπογράμμισε ότι η βασική πρόκληση δεν εντοπίζεται στη ζήτηση φορτίων, αλλά στην αυξανόμενη προσφορά χωρητικότητας που ενδέχεται να προκύψει από τον υψηλό αριθμό νέων παραγγελιών πλοίων. Επεσήμανε ακόμη ότι η αβεβαιότητα γύρω από τις επενδυτικές κινήσεις του συνόλου της αγοράς αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό της ναυτιλίας και παράγοντα που επηρεάζει καθοριστικά τη μελλοντική ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.

Ειδική αναφορά έγινε στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων, όπου διαφαίνονται ήδη ενδείξεις αυξημένων προκλήσεων, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διατήρηση στρατηγικής εγρήγορσης και προσαρμοστικότητας. Παράλληλα, τονίστηκε ότι η ναυτιλία παραμένει ένας κλάδος με έντονες διακυμάνσεις, στον οποίο η ανθεκτικότητα και η ικανότητα διαχείρισης των κύκλων της αγοράς αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στη σημασία της επιχειρηματικής τόλμης, της συνεχούς προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και της ισορροπημένης διαχείρισης κινδύνου.

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Όπως δήλωσε και ο κ. Οικονόμου, η μακροχρόνια επιτυχία στη ναυτιλία συνδέεται άρρηκτα με την ικανότητα των επιχειρήσεων να εξελίσσονται, να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και να προσαρμόζονται έγκαιρα στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος.

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