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Ο λαγοκέφαλος δεν είναι ένα «περίεργο» ψάρι που εμφανίστηκε περιστασιακά στις ελληνικές θάλασσες. Είναι ένα χωροκατακτητικό είδος με σοβαρές οικολογικές, οικονομικές και υγειονομικές προεκτάσεις. Η παρουσία του στη Μεσόγειο συνδέεται με τη Λεσσεψιανή μετανάστευση, δηλαδή τη μετακίνηση ειδών από την Ερυθρά Θάλασσα προς τη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Τα τελευταία χρόνια, η εξάπλωσή του στην ανατολική Μεσόγειο και σε περιοχές της Ελλάδας, ιδίως στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη, έχει προκαλέσει αυξανόμενη ανησυχία.

Το είδος Lagocephalus sceleratus, γνωστό ως λαγοκέφαλος ή silver-cheeked toadfish, ανήκει στην οικογένεια Tetraodontidae, την ίδια οικογένεια με τα γνωστά pufferfish. Η επικινδυνότητά του δεν οφείλεται σε κάποια σπάνια ιδιαιτερότητα, αλλά στην παρουσία τετροδοτοξίνης, μιας από τις ισχυρότερες φυσικές νευροτοξίνες που έχουν καταγραφεί σε θαλάσσιους οργανισμούς.

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Η τετροδοτοξίνη επηρεάζει το νευρικό σύστημα, παρεμποδίζοντας τη μετάδοση των νευρικών σημάτων. Τα πρώτα συμπτώματα μετά την κατανάλωση μπορεί να περιλαμβάνουν μούδιασμα γύρω από το στόμα, αδυναμία, ναυτία, ζάλη και δυσκολία στην ομιλία ή στην κίνηση. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να ακολουθήσουν παράλυση, αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατος. Το κρίσιμο στοιχείο, που πρέπει να γίνει απολύτως σαφές στο κοινό, είναι ότι η τοξίνη δεν εξουδετερώνεται με το μαγείρεμα. Ούτε το καλό ψήσιμο, ούτε το τηγάνισμα, ούτε το βράσιμο καθιστούν τον λαγοκέφαλο ασφαλή για κατανάλωση.

Αυτό καταρρίπτει έναν επικίνδυνο μύθο: ότι το ψάρι μπορεί να καταναλωθεί εάν καθαριστεί σωστά. Δεν μπορεί. Η τοξικότητα δεν περιορίζεται μόνο σε ένα σημείο του σώματος. Αν και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις τετροδοτοξίνης καταγράφονται συνήθως στο ήπαρ και στις γονάδες, η παρουσία της μπορεί να αφορά και άλλους ιστούς. Επομένως, ο διαχωρισμός «επικίνδυνα όργανα – ασφαλής σάρκα» είναι επιστημονικά και πρακτικά επισφαλής.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι σαφής: τα αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από δηλητηριώδη ψάρια της οικογένειας Tetraodontidae δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση. Με απλά λόγια, ο λαγοκέφαλος δεν πρέπει να πωλείται, να προσφέρεται ή να καταναλώνεται. Δεν πρόκειται για ζήτημα γαστρονομικής επιλογής, αλλά για ζήτημα δημόσιας υγείας.

Η απειλή, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην τοξικότητα. Ο λαγοκέφαλος είναι ιδιαίτερα προβληματικός και για την αλιεία. Διαθέτει ισχυρά δόντια, ικανά να κόβουν δίχτυα, παραγάδια και αλιεύματα. Οι παράκτιοι αλιείς σε πολλές περιοχές της ανατολικής Μεσογείου αναφέρουν σημαντικές ζημιές στον εξοπλισμό τους, απώλεια αλιευμάτων και αύξηση του κόστους εργασίας. Για έναν μικρό επαγγελματία αλιέα, η συχνή παρουσία λαγοκέφαλων στα εργαλεία δεν είναι απλώς ενόχληση· είναι οικονομική πίεση.

Παράλληλα, η οικολογική του επίδραση παραμένει θέμα μεγάλης σημασίας. Πρόκειται για ευκαιριακό θηρευτή, με ευρύ φάσμα τροφής. Η εγκατάστασή του σε νέα οικοσυστήματα μπορεί να επηρεάσει τοπικά τροφικά πλέγματα, να ασκήσει πίεση σε αυτόχθονους πληθυσμούς ψαριών και ασπόνδυλων και να συμβάλει στη μεταβολή της ισορροπίας των παράκτιων οικοσυστημάτων. Η Μεσόγειος, άλλωστε, είναι ήδη μία από τις θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη που δέχονται έντονη πίεση από την κλιματική αλλαγή, την υπεραλίευση, τη ρύπανση και την είσοδο ξενικών ειδών.

Η εξάπλωση του λαγοκέφαλου δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένα από τη θέρμανση των θαλασσών. Η ανατολική Μεσόγειος θερμαίνεται με ταχύτητα που ευνοεί την εγκατάσταση θερμόφιλων ειδών. Είδη που παλαιότερα δυσκολεύονταν να επιβιώσουν ή να αναπαραχθούν σε μεσογειακά νερά βρίσκουν πλέον πιο κατάλληλες συνθήκες. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της αλλαγής.

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Για την Ελλάδα, η πρόκληση είναι διπλή. Αφενός πρέπει να προστατευθεί η δημόσια υγεία, με σαφή και επαναλαμβανόμενη ενημέρωση των πολιτών. Αφετέρου πρέπει να στηριχθούν οι αλιευτικές κοινότητες που έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες με τις συνέπειες της παρουσίας του είδους. Η ενημέρωση δεν μπορεί να περιορίζεται σε περιστασιακές ανακοινώσεις. Χρειάζεται συστηματική καμπάνια σε λιμάνια, ιχθυαγορές, τουριστικές περιοχές, σχολεία, ερασιτεχνικούς αλιευτικούς συλλόγους και τοπικές κοινωνίες.

Το μήνυμα πρέπει να είναι απλό και αδιαπραγμάτευτο ότι ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται. Δεν πωλείται. Δεν προσφέρεται. Δεν δοκιμάζεται. Όποιος τον αλιεύει πρέπει να αποφεύγει τον χειρισμό με γυμνά χέρια, ιδιαίτερα κοντά στο στόμα του ψαριού, καθώς τα ισχυρά δόντια του μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Σε περίπτωση υποψίας κατανάλωσης, απαιτείται άμεση επικοινωνία με γιατρό ή με το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί επίσης καλύτερη καταγραφή. Κάθε αναφορά παρουσίας λαγοκέφαλου μπορεί να συμβάλει στη χαρτογράφηση της εξάπλωσής του, στην κατανόηση της εποχικότητάς του και στον σχεδιασμό μέτρων διαχείρισης. Η επιστημονική κοινότητα, οι αλιείς και οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λειτουργούν σε κοινό πλαίσιο. Χωρίς αξιόπιστα δεδομένα, η πολιτική διαχείριση παραμένει αποσπασματική.

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Ο λαγοκέφαλος δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο. Είναι σύμπτωμα μιας βαθύτερης μεταβολής που συντελείται στη Μεσόγειο. Η είσοδος και εγκατάσταση ξενικών ειδών, η αλλαγή της θερμοκρασίας των θαλασσών και η πίεση στα θαλάσσια οικοσυστήματα δημιουργούν νέες συνθήκες για την αλιεία, τη βιοποικιλότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Το ερώτημα δεν είναι μόνο πώς θα αντιμετωπίσουμε τον λαγοκέφαλο, αλλά πόσο προετοιμασμένοι είμαστε για τη νέα πραγματικότητα των ελληνικών θαλασσών.

Το παράδειγμα της Κύπρου δείχνει ότι η διαχείριση του λαγοκέφαλου μπορεί να περάσει από την αποσπασματική αντιμετώπιση σε οργανωμένη πολιτική. Εκεί εφαρμόζεται σχέδιο χορηγιών προς επαγγελματίες αλιείς, με οικονομική ενίσχυση ανά κιλό λαγοκέφαλου που αλιεύεται, παραδίδεται και οδηγείται σε καταστροφή. Η λογική του μέτρου είναι διπλή: αφενός να μειωθεί η πίεση του είδους στα παράκτια οικοσυστήματα και στα αλιευτικά εργαλεία, αφετέρου να αποζημιωθούν, έστω εν μέρει, οι αλιείς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του προβλήματος. Για την Ελλάδα, όπου οι παράκτιες κοινότητες αντιμετωπίζουν αντίστοιχες πιέσεις, η κυπριακή εμπειρία μπορεί να λειτουργήσει ως χρήσιμο προηγούμενο για έναν πιο συστηματικό μηχανισμό καταγραφής, απομάκρυνσης και στήριξης.

Η δημόσια συζήτηση πρέπει να περάσει από την περιέργεια στην υπευθυνότητα. Ο λαγοκέφαλος δεν είναι «εξωτικό ψάρι», ούτε «νέος θαλασσινός μεζές». Είναι τοξικό χωροκατακτητικό είδος με πραγματικές συνέπειες. Η προστασία των πολιτών και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων απαιτεί γνώση, πρόληψη και συντονισμό.

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