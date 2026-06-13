Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε συναγρίδα στην κατσαρόλα κοκκινιστή με φρέσκα φασολάκια.

Θα προσθέσουμε ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα, σκελίδες σκόρδου σε λεπτές φέτες, ξύσμα λεμονιού και άνηθο ψιλοκομμένο.

Advertisement

Advertisement

Για επιδόρπιο, σιροπιαστό κέικ βανίλια, με γέμιση μηλόπιτας, πάνω σε φύλλα κρούστας.

Καλή όρεξη.

Συναγρίδα στην κατσαρόλα κοκκινιστή με φρέσκα φασολάκια

Μερίδες: 4-6

Προετοιμασία: 30′

Μαγείρεμα: 1 ώρα

Advertisement

Υλικά

2 κιλά συναγρίδα, σε 4 χοντρές φέτες

2 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

800 γρ. φρέσκα φασολάκια, καθαρισμένα, κομμένα στη μέση

Advertisement

4-5 σκελίδες σκόρδου, σε λεπτές φέτες

300 γρ. ώριμες ντομάτες, τριμμένες

1 κ.σ. πελτές ντομάτας

Advertisement

1/4 κ.γ. ζάχαρη

1⁄2 μάτσο άνηθο, ψιλοκομμένο

ξύσμα από 1 λεμόνι

Advertisement

150 ml ελαιόλαδο

Advertisement

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τα κρεμμύδια για 4′-5′, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς.

Προσθέτουμε το σκόρδο και τα φασολάκια και σοτάρουμε για 3′, ανακατεύοντας τακτικά.

Advertisement

Ρίχνουμε τις ντομάτες, τον πελτέ, τη ζάχαρη και 200 ml ζεστό νερό.

Αφήνουμε να πάρει βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 25′.

Αλατοπιπερώνουμε τις φέτες ψαριού και τις τακτοποιούμε πάνω στα φασολάκια.

Πασπαλίζουμε με τον άνηθο, περιχύνουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και μαγειρεύουμε για 12′-15′, μέχρι να γίνει το ψάρι. Δεν ανακατεύουμε, απλώς σείουμε σε τακτά διαστήματα την κατσαρόλα για να μην κολλήσει το φαγητό.

Σκορπίζουμε το ξύσμα, αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το φαγητό να ξεκουραστεί για 10′ προτού σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #245» σε συνταγή Νίκου Καραθάνου.

Σιροπιαστό κέικ βανίλια, με γέμιση μηλόπιτας, πάνω σε φύλλα κρούστας

Μερίδες: 12

Προετοιμασία: 1 ώρα

Ψήσιμο: 45′

Αναναμονή: 1 ώρα

Μερίδες: 12

Υλικά

6 φύλλα Βηρυτού ή πολύ λεπτά φύλλα κρούστας για γλυκά

100 γρ. βούτυρο αγελαδινό, λιωμένο, για το άλειμμα

για τη γέμιση μηλόπιτας

120 ml νερό

75 γρ. ζάχαρη

300 γρ. ξινόμηλα, καθαρισμένα, κομμένα σε λεπτές φέτες χωρίς κουκούτσια

17 γρ. κορν φλάουρ

½ κ.γ. κανέλα σε σκόνη

2 κ.σ. φιλέ αμυγδάλου, ελαφρώς καβουρδισμένο

για το κέικ βανίλια

6 κρόκοι από αυγά μεσαίου μεγέθους

175 γρ. ζάχαρη

90 γρ. κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά

135 γρ. αλεύρι μαλακό, κοσκινισμένο

½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ, κοσκινισμένο

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

50 γρ. βούτυρο αγελαδινό, λιωμένο

για το σιρόπι

80 ml νερό

100 γρ. ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

10 γρ. σιρόπι γλυκόζης

φλούδες από ½ πορτοκάλι (το πορτοκαλί μέρος, χωρίς το άσπρο)

½ ξυλάκι κανέλα

Εκτέλεση

για το σιρόπι

Βράζουμε όλα μαζί τα υλικά για 2′, μετρώντας τον χρόνο από τη στιγμή που θα πάρουν βράση.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει εντελώς.

για τη γέμιση μηλόπιτας

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε τα 90 ml νερό με τη ζάχαρη σε σχετικά δυνατή φωτιά μέχρι να κοχλάσουν.

Προσθέτουμε τις φέτες μήλου, μετριάζουμε τη φωτιά και βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν.

Σε ένα μπολάκι διαλύουμε το κορν φλάουρ με το υπόλοιπο νερό, αδειάζουμε στην κατσαρόλα και βράζουμε για 1′-2′, μέχρι το μείγμα να δέσει.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το φιλέ αμυγδάλου και την κανέλα, ανακατεύουμε και αφήνουμε κατά μέρος.

για το κέικ βανίλια

Σε μεγάλο μπολ ρίχνουμε τους κρόκους, τη ζάχαρη και τη βανίλια και χτυπάμε με το μίξερ χειρός σε χαμηλή ταχύτητα. Δεν θέλουμε να το χτυπήσουμε δυνατά για να φτιάξουμε ένα πυκνό και αφράτο μείγμα, απλώς να ομογενοποιηθούν καλά τα δύο υλικά.

Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και χτυπάμε μέχρι να ενσωματωθεί.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και τα ρίχνουμε στο μείγμα των κρόκων, χτυπώντας μέχρι να ενωθεί με το μείγμα.

Τέλος, ρίχνουμε το λιωμένο βούτυρο και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθεί και αυτό στο μείγμα.

για τη συναρμολόγηση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Βουτυρώνουμε ένα ταψί διαμέτρου 26-28 εκ. και στρώνουμε εκεί 1 φύλλο Βηρυτού ή κρούστας, βουτυρωμένο και αυτό, με τις άκρες του να εξέχουν από το σκεύος.

Στρώνουμε και τα υπόλοιπα 5 φύλλα, βουτυρωμένα και αυτά, πάνω στο πρώτο, αλλά κάθε φορά το καθένα λίγο πιο λοξά από το προηγούμενο, ώστε να καλύψουμε εντελώς το ταψί και να φτιάξουμε ένα «αστέρι» από φύλλα.

Αδειάζουμε στα φύλλα το μισό μείγμα για κέικ και το απλώνουμε ομοιόμορφα με σπάτουλα.

Πάνω στο μείγμα σκορπίζουμε τα 3/4 της ποσότητας από το μείγμα μήλων και το καλύπτουμε με το υπόλοιπο μείγμα κέικ, ισιώνοντας την επιφάνεια με σπάτουλα, προσεκτικά για να μη μετακινηθούν τα μήλα.

Ρίχνουμε περιμετρικά το υπόλοιπο μείγμα μήλων και γυρίζουμε τις άκρες των φύλλων που εξέχουν από το ταψί προς τα μέσα.

Ψήνουμε το γλυκό για περίπου 45′. Έλέγχουμε αν είναι έτοιμο το κέικ βυθίζοντας τη λάμα ενός μαχαιριού στο κέντρο του κέικ. Θα πρέπει να βγει στεγνή και καθαρή, διαφορετικά ψήνουμε για λίγα λεπτά ακόμη.

Βγάζουμε το γλυκό από τον φούρνο και, όπως είναι καυτό, το περιχύνουμε αργά με το κρύο σιρόπι.

Το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς μέσα στο ταψάκι, για τουλάχιστον 1 ώρα προτού σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #229» σε συνταγή Θανάση Τσαγκλιώτη.