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Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε μοσχαρίσια κεφτεδάκια με αρακά και ντοματένια σάλτσα.

Θα προσθέσουμε δυόσμο ψιλοκομμένο, φρέσκα κρεμμυδάκια λεπτοκομμένα, ούζο, αυγό χτυπημένο και ξερό κρεμμύδι χοντροτριμμένο.

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Για επιδόρπιο, κλασικό παγωτό με κρεμ ανγκλέζ.

Καλή όρεξη.

Μοσχαρίσια κεφτεδάκια με αρακά και ντοματένια σάλτσα

Μερίδες: 4-5

Προετοιμασία: 30′

Μαγείρεμα: 30′

Υλικά

για τα κεφτεδάκια

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500 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς από ελιά

80 γρ. τριμμένη φρυγανιά

1 ξερό κρεμμύδι, χοντροτριμμένο

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1 αυγό, ελαφρώς χτυπημένο με ένα πιρούνι

1/3 μάτσο δυόσμο, ψιλοκομμένο

60 ml ελαιόλαδο

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αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

450 γρ. αρακάς

400 γρ. τριμμένη ντομάτα του εμπορίου

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4 φρέσκα κρεμμυδάκια, λεπτοκομμένα

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1/3 μάτσο δυόσμος, ψιλοκομμένος

60 ml ούζο

90 ml ελαιόλαδο

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αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Αρχικά ζυμώνουμε, σε ένα μπολ, όλα τα υλικά για τα κεφτεδάκια μέχρι να σχηματιστεί ένα αφράτο μείγμα. Στη συνέχεια, πλάθουμε σε μέτρια κεφτεδάκια.

Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε τα 90 ml ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε τους κεφτέδες για 3′-4, μέχρι να ροδίσουν. Ρίχνουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 3′-4′, ανακατεύοντας προσεκτικά για να μη διαλύσουμε τους κεφτέδες.

Ρίχνουμε το ούζο και αφήνουμε 2′ να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε την ντομάτα, τον αρακά, 200 ml νερό και αλατοπίπερο.

Αφήνουμε το φαγητό να πάρει μία βράση, μετριάζουμε τη φωτιά και σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι. Μαγειρεύουμε για περίπου 20′, μέχρι να γίνουν οι κεφτέδες και ο αρακάς, και να δέσει ελαφρώς η σάλτσα.

Αποσύρουμε από τη φωτιά.

Ρίχνουμε τον δυόσμο και ανακατεύουμε απαλά.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #245» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.

Κλασικό παγωτό με κρεμ ανγκλέζ

iStock

Βάρος: 700 γρ

Προετοιμασία: 20′

Παρασκευή: 50′

Υλικά

350 γρ. φρέσκο γάλα, πλήρες

150 γρ. κρέμα γάλακτος με 35%-36% λιπαρά

130 γρ. ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

6 κρόκοι αυγών

½ κλωναράκι βανίλιας

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τους κρόκους με τη ζάχαρη και τους αδειάζουμε σε μια κατσαρόλα μαζί με το γάλα και την κρέμα γάλακτος.

Τοποθετούμε την κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι το μείγμα να φτάσει στους 83-85ο C*.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, αλλάζουμε σκεύος και αφήνουμε την κρεμ ανγκλέζ να κρυώσει πάρα πολύ καλά στο ψυγείο (προτιμότερο είναι να τη φτιάξουμε μία ημέρα πριν).

Κατόπιν, την αδειάζουμε σε παγωτομηχανή και ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη δημιουργία παγωτού.

Αν δεν έχουμε παγωτομηχανή, βάζουμε την κρέμα σε ένα μεταλλικό δοχείο στην κατάψυξη και ανά μισή ώρα τη βγάζουμε και την ανακατεύουμε με ένα σύρμα ή με το μίξερ χειρός, ώστε να σπάμε τους μεγάλους παγοκρυστάλλους που σχηματίζονται.

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 5-6 φορές, μέχρι το παγωτό μας να παγώσει ομοιογενώς.

Tip

*Σε αυτή τη θερμοκρασία παστεριώνονται οι κρόκοι και η κρέμα δένει και γίνεται βελούδινη σος, αλλά αν τη βράσουμε παραπάνω, θα «κόψει». Εάν δεν έχουμε παγωτομηχανή, η παρασκευή διαρκεί περίπου 3 ώρες.

Αναδημοσίευση από «Γλυκές Αλχημείες – τεύχος #29» σε συνταγή Στέλιου Παρλιάρου.