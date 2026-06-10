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Μαγειρεύουμε πιπεριές γεμιστές, ταϊλανδέζικες, με κάσιους, ρύζι, ροδάκινα και γάλα καρύδας για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, φρέσκα φασολάκια σε μικρά κομμάτια, χοντρά κολοκυθάκια, φρέσκο τζίντζερ ή πάστα πράσινου κάρι, χυμό και ξύσμα λάιμ και ψιλοκομμένη πιπερίτσα τσίλι.

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Συνοδεύουμε με ελιές θρούμπες, φέτα και προζυμένιο ψωμί.

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 6

Προετοιμασία: 30′

Μαγείρεμα: 1 ώρα και 30′

Αναμονή: 15′

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Υλικά

12 στρογγυλές πιπεριές από διάφορα χρώματα (πράσινες σκούρες, πράσινες ανοιχτές, κόκκινες, κίτρινες, πορτοκαλί)

για τη γέμιση

3 μέτρια ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

200 γρ. φρέσκα φασολάκια, καθαρισμένα, σε μικρά κομμάτια

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300 γρ. ρύζι, κατά προτίμηση αρωματικό Jasmin

τα φύλλα από 1 μάτσο μυρωδικό της αρεσκείας μας (κόλιανδρος, δυόσμος, βασιλικός, μαϊντανός, το καθένα με άλλο γευστικό και αρωματικό αποτέλεσμα)

200 γρ. κάσιους, ωμά και ανάλατα (ή ασπρισμένα αμύγδαλα), ψημένα για 5′-7′ στους 180°C και χοντροσπασμένα

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400 ml γάλα καρύδας από κονσέρβα, ανακατεμένο με ένα κουτάλι για να ομογενοποιηθεί

40 γρ. έτοιμη πάστα πράσινου κάρι ή φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο (με άλλο γευστικό αποτέλεσμα)

1 πιπερίτσα τσίλι, ψιλοκομμένη

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2 μεσαία ροδάκινα, ψιλοκομμένα

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3 μικρά κολοκυθάκια, χοντροκομμένα και έπειτα χτυπημένα στον πολυκόφτη με 50 ml νερό μέχρι να πολτοποιηθούν

ξύσμα και χυμό από 1 λάιμ

160 ml ελαιόλαδο

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αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Αρχικά, κόβουμε τα «καπάκια» από τις πιπεριές.

Αφαιρούμε και πετάμε τα σπόρια και τη λευκή μεμβράνη από το εσωτερικό κάθε πιπεριάς.

Αλατοπιπερώνουμε το εσωτερικό από τις αδειασμένες πιπεριές και τις τακτοποιούμε σε ένα ταψί που να τις χωράει σχεδόν ακριβώς, με το άνοιγμα προς τα πάνω.

για τη γέμιση

Σε φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα ζεσταίνουμε τα 60 ml από το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τα κρεμμύδια και τα φασολάκια για περίπου 5′, μέχρι να μαλακώσουν λίγο.

Αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε το ρύζι και ανακατεύουμε για 1′-2′, μέχρι να λαδωθούν καλά οι κόκκοι του. Ρίχνουμε 200 ml ζεστό νερό, σκεπάζουμε το σκεύος και σιγομαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για 10′-15′, μέχρι το ρύζι να πιει το υγρό.

Τραβάμε από τη φωτιά, ξεσκεπάζουμε το σκεύος και αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει εντελώς.

Προσθέτουμε το μυρωδικό που επιλέξαμε, τα κάσιους (ή τα αμύγδαλα), το γάλα καρύδας, την πάστα κάρι (ή το τζίντζερ), την πιπερίτσα τσίλι, τα ροδάκινα, τον πολτό κολοκυθιών, το ξύσμα και τον χυμό λάιμ, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε πολύ καλά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C.

Γεμίζουμε τις πιπεριές με το μείγμα της γέμισης, φτάνοντας μέχρι 1 εκ. κάτω από το χείλος. Τις σκεπάζουμε με τα καπάκια τους, περιχύνουμε με τα υπόλοιπα 100 ml ελαιόλαδο.

Ψήνουμε αρχικά για 40′, με ξεσκέπαστο σκεύος.

Τσαλακώνουμε ένα μεγάλο κομμάτι λαδόκολλας, το βρέχουμε καλά στο νερό της βρύσης, το στύβουμε (γίνεται σαν ύφασμα) και σκεπάζουμε το ταψί. Ψήνουμε για άλλα 30′ και ξεφουρνίζουμε.

Αφήνουμε τα γεμιστά να γίνουν χλιαρά και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #184» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.