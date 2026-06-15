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Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ μαγνήτισαν όλα τα βλέμματα, πραγματοποιώντας την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, μετά από δύο χρόνια.

Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού

Το ζευγάρι έδωσε το παρών στο Tribeca Film Festival στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Travis Barker: Louder Than Fear». Η Καρντάσιαν έβαλε ένα κομψό μαύρο σατέν φόρεμα με λευκό γιακά και κουμπιά, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες και μία μικρή τσάντα, ενώ άφησε τα μαλλιά της ίσια. Από την πλευρά του, ο Τράβις Μπάρκερ εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο κοστούμι και μαύρα γυαλιά ηλίου.

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Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι και πιασμένοι χέρι χέρι μπροστά στους φωτογράφους, με την 47χρονη τηλεπερσόνα να αναρτά διάφορα από αυτά τα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο γιος του Μπάρκερ, Λάντον, ο οποίος επέλεξε ένα ριγέ κοστούμι χωρίς πουκάμισο.

Η 47χρονη τηλεπερσόνα μοιράστηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου μέσω story στο Instagram μια φωτογραφία με δύο χρυσά δαχτυλίδια, στα οποία είναι χαραγμένη η συγκεκριμένη φράση, ενώ πάνω τους απεικονίζονται δύο σκελετοί που κοιτάζονται τρυφερά, καθώς και μια καρδιά με τα αρχικά τους στα αγγλικά, TB και KB. «Το δικό του και το δικό μου», έγραψε πάνω στην εικόνα.

Το χρονικό της σχέσης τους

Η σχέση της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και του Τράβις Μπάρκερ αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες ιστορίες αγάπης των τελευταίων ετών στο Χόλιγουντ. Για χρόνια, η Κόρτνεϊ και ο Τράβις ζούσαν στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών στο Calabasas της Καλιφόρνια.

Η γνωριμία τους ήταν τότε φιλική. Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2021, όταν οι δυο τους εντοπίστηκαν να περνούν χρόνο μαζί στο σπίτι της μητέρας της Κόρτνεϊ, Κρις Τζένερ, στο Παλμ Σπρινγκς. Λίγο αργότερα, επιβεβαίωσαν τη σχέση τους μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία.

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ παντρεύτηκαν το 2022 και έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Ρόκι. Πρόσφατα γιόρτασαν την τέταρτη επέτειο γάμου τους, φτιάχνοντας δαχτυλίδια με την επιγραφή «Μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος».