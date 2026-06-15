Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο επισκέπτονται τη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO που υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια της μαζικής ρωσικής πυραυλικής και μη επανδρωμένης επίθεσης της νύχτας, στο Κίεβο, 15 Ιουνίου 2026. REUTERS/Γραφείο Τύπου της Ουκρανικής Προεδρίας

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Λίγες ώρες μετά τη μαζική ρωσική πυραυλική και μη επανδρωμένη επίθεση κατά του Κιέβου, η οποία προκάλεσε ζημιές στη Λαύρα των Σπηλαίων, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους ενώ τραυμάτισε περισσότερους από είκοσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Η Ρωσία αύξησε ξανά τις επιθέσεις της εναντίον Ουκρανών αμάχων τη νύχτα και πραγματοποίησε πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στο Κίεβο. Πρόκειται για εγκλήματα πολέμου και η Ρωσία θα λογοδοτήσει γι’ αυτά», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Κάγια Κάλας.

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Όπως τόνισε, σε απάντηση στις νέες επιθέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην επιβολή πρόσθετων κυρώσεων που στοχεύουν το ρωσικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα και τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» πετρελαίου. «Κάθε μέτρο περιορίζει περαιτέρω τα περιθώρια ελιγμών της Ρωσίας», υπογράμμισε.

Το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων σε συνολικά 34 φυσικά πρόσωπα και 47 νομικές οντότητες, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης απάντησης της Ένωσης στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Russia increased attacks on Ukrainian civilians again last night and carried out strikes that damaged a UNESCO World Heritage site in Kyiv.



These are war crimes, and Russia will have to answer for them.



In response, today we are adopting additional sanctions targeting Russia's… pic.twitter.com/cKR7U5A58v — Kaja Kallas (@kajakallas) June 15, 2026

Εν τω μεταξύ λίγο πριν από τη συνεδρίαση των ηγετών της G7 στο Εβιάν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνέδεσε τη νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο με την ανάγκη περαιτέρω πίεσης προς τη Μόσχα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε λόγο για βαριά νυχτερινή επίθεση που κόστισε ζωές αμάχων και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη Λαύρα των Σπηλαίων, μνημείο της UNESCO, υπογραμμίζοντας ότι οι ηγέτες της G7 θα εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης της πίεσης προς τη Ρωσία ώστε να οδηγηθεί σε διαπραγματεύσεις. «Η Ευρώπη θέλει την ειρήνη. Κανείς περισσότερο από τον ουκρανικό λαό. Η Ρωσία, αντίθετα, έδειξε ξανά ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η βία και η καταστροφή», δήλωσε.

Οι Βρυξέλλες ανοίγουν τον δρόμο για το 21ο πακέτο κυρώσεων

Σύμφωνα με την Κάγια Κάλας, τα νέα μέτρα «χτυπούν την καρδιά του ρωσικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος, του σκιώδους στόλου και των δικτύων που τροφοδοτούν τις υβριδικές επιθέσεις της Μόσχας κατά της Ευρώπης».

Η ίδια σημείωσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η προετοιμασία του ευρύτερου 21ου πακέτου κυρώσεων, υποστηρίζοντας ότι οι δυτικές κυρώσεις έχουν ήδη κοστίσει στη ρωσική οικονομία από 1 έως 1,3 τρισ. ευρώ.

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Στόχος η στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε επτά πρόσωπα και 21 εταιρείες και οργανισμούς που στηρίζουν το ρωσικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα ή συμβάλλουν στην προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κατασκευαστές και προμηθευτές μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και φορείς που συνδέονται με την ανάπτυξη προηγμένων στρατιωτικών τεχνολογιών. Στη λίστα εντάχθηκαν η Lavochkin Research and Production Association, που συνδέεται με τη ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos, οι εταιρείες Rustakt, ASFPV και IONOS, καθώς και οι κινεζικές Shenzhen Minghuaxin και Xinxiang Richful Lubricant Additive Company.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης στο ERA Military Innovation Technopolis και στο Foundation for Advanced Studies, δύο οργανισμούς που δημιουργήθηκαν από τη ρωσική κυβέρνηση για την ανάπτυξη προηγμένων μη επανδρωμένων στρατιωτικών συστημάτων.

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Νέο πλήγμα στον «σκιώδη στόλο» και σε εταιρείες με έδρα μεταξύ άλλων στην Τουρκία

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα δίκτυα μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου που λειτουργούν εκτός των δυτικών περιορισμών και επιτρέπουν στη Μόσχα να διατηρεί σημαντικά έσοδα από τις εξαγωγές ενέργειας.

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει κυρώσεις σε δύο πρόσωπα και 24 εταιρείες που εμπλέκονται στη μεταφορά και εξαγωγή αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία, μεταξύ άλλων μέσω του λεγόμενου «σκιώδους στόλου».

Οι καταχωρίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τη Lukoil-Western Siberia και εταιρείες με έδρα τη Ρωσία, τη Λιβερία, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Αζερμπαϊτζάν και το Χονγκ Κονγκ.

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Σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, τα δίκτυα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρακάμπτουν τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, ενώ παράλληλα δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τη ναυτική ασφάλεια και το περιβάλλον.

Κυρώσεις σε προπαγανδιστές και δίκτυα παραπληροφόρησης

Η ΕΕ προχώρησε επίσης στην επιβολή κυρώσεων σε δέκα πρόσωπα και μία οντότητα για τη συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις παραπληροφόρησης, χειραγώγησης της πληροφόρησης και διάδοσης φιλορωσικών αφηγημάτων.

Στη λίστα περιλαμβάνονται γνωστά πρόσωπα του ρωσικού μηχανισμού προπαγάνδας, όπως οι Ανατόλι Κουζίτσεφ, Κίριλ Φεντόροφ, Ρομάν Αντονόφσκι και Μαρία Βολονσκάγια, αρχισυντάκτρια της κρατικά ελεγχόμενης εφημερίδας Krymskaya Gazeta.

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Οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα συνέβαλαν στη διάδοση αφηγημάτων που δικαιολογούν ή νομιμοποιούν τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ενώ προωθούν εχθρικές και χειραγωγικές εκστρατείες ενημέρωσης κατά του ουκρανικού λαού.

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Στις κυρώσεις περιλαμβάνονται επίσης η influencer Αλεξάντρα Γιοστ, η οποία ζει στη Ρωσία, ο επίσκοπος Γκεόργκι Σεβκουνόφ της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και το Presidential Foundation for Cultural Initiatives, ίδρυμα που δημιουργήθηκε με διάταγμα του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η υπόθεση Ναβάλνι

Ξεχωριστό τμήμα του πακέτου αφορά την υπόθεση του Αλεξέι Ναβάλνι.

Με αφορμή την κοινή δήλωση που εξέδωσαν τον Φεβρουάριο του 2026 το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες σχετικά με τη δηλητηρίαση του Ρώσου αντιπολιτευόμενου με τη θανατηφόρα ουσία επιβατιδίνη το 2024, η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις σε 15 πρόσωπα και μία εταιρεία.

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Μεταξύ των προσώπων που στοχοποιούνται βρίσκονται Ρώσοι δικαστές, εισαγγελείς, στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας FSB, μέλη των σωμάτων επιβολής του νόμου και ιατρικό προσωπικό, τα οποία η ΕΕ θεωρεί υπεύθυνα για τη δίωξη, τη δηλητηρίαση και τον θάνατο του Ναβάλνι.

Στις κυρώσεις περιλαμβάνεται επίσης η εταιρεία IPJSC NTK, η οποία συνεργάστηκε με τις δημοτικές αρχές της Μόσχας στην ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης προσώπου που χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό δημοσιογράφων, ακτιβιστών της αντιπολίτευσης και πολιτών που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις υπέρ του Ναβάλνι ή κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράταση των κυρώσεων για την Κριμαία

Παράλληλα, το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να παρατείνει έως τις 23 Ιουνίου 2027 το ισχύον καθεστώς κυρώσεων που επιβλήθηκε μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης από τη Ρωσία το 2014.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε ότι δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση των δύο περιοχών και εξακολουθεί να τη θεωρεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.