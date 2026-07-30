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Η προμήθεια νέων τεθωρακισμένων, μεταξύ άλλων οπλικών συστημάτων, εμφανίζεται να βρίσκεται στις προτεραιότητες για να ενισχυθεί η Εθνική Φρουρά, με την Κύπρο να «κοιτά» κυρίως προς Γαλλία και Ισραήλ.

Συνεχίζοντας τη μακρά γαλλική «παράδοση» στους εξοπλισμούς της Εθνικής Φρουράς και λαμβάνοντας υπόψιν τις δυνατότητες που παρέχει το SAFE, ως πιθανοί υποψήφιοι για το μέλλον της κυπριακής χερσαίας ισχύος εμφανίζονται το τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού Griffon (KNDS France, Thales, Arquus) και το ελαφρύ τεθωρακισμένο πολλαπλών ρόλων Serval (KNDS France, TEXELIS). Σε δημοσίευμα της La Tribune τον Μάρτιο αναφερόταν πως εξεταζόταν η αγορά περίπου 80 Griffon και 100 Serval, καθώς και η αναβάθμιση των περίπου 80 VAB (επίσης γαλλικής προέλευσης) που διαθέτει η Εθνική Φρουρά. Ένα ακόμα γαλλικό όχημα που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τεθεί στο τραπέζι, είναι το EBRC Jaguar. Το γαλλικό «μωσαϊκό» στο συγκεκριμένο θέμα φαίνεται να ενισχύεται από την προμήθεια αντιαρματικών πυραύλων Akeron (MBDA), και τεθωρακισμένων Sherpa (Aquus), με τους Akeron να έχουν τη δυνατότητα να εξοπλίσουν όλα τα παραπάνω οχήματα.

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Jaguar (KNDS)

Στο ευρύτερο πλαίσιο, σημειώνεται πως η Κύπρος έχει ήδη εντάξει στο οπλοστάσιό της τους ισραηλινούς αντιαρματικούς πυραύλους SPIKE (LR2)– ένα «έξυπνο» όπλο μακράς εμβέλειας και υψηλών δυνατοτήτων- και το ισραηλινό «αποτύπωμα» (σημαντικό κομμάτι του οποίου αποτελείται από τα ισραηλινά συστήματα αεράμυνας Barak MX) δεν αποκλείεται να ενισχυθεί και στο επίπεδο της τεθωρακισμένης ισχύος: Δεδομένης της επείγουσας ανάγκης αντικατάστασης (λόγω προβλημάτων υποστήριξης) των περίπου 80 ρωσικής προέλευσης αρμάτων μάχης Τ-80 που αποτελούν την «καρδιά» του αρματικού δυναμικού της Εθνικής Φρουράς, στο παρελθόν είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο προμήθειας μεταχειρισμένων ισραηλινών Merkava, το οποίο όμως φέρεται να είχε απομακρυνθεί εξαιτίας της εμπλοκής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σε ευρείες χερσαίες πολεμικές επιχειρήσεις σε Γάζα και Λίβανο μετά τη μεγάλης κλίμακας τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Το σενάριο της προμήθειας Merkava (Mk3 ή Mk4), σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να έχει επανέλθει.

Serval (KNDS)

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατα είχε τεθεί στο τραπέζι το ενδεχόμενο παραχώρησης αριθμού Leopard 1A5 του Ελληνικού Στρατού, ως «ενδιάμεση λύση» για την ενίσχυση του κυπριακού στόλου αρμάτων μάχης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του philenews, κλιμάκιο από την Κύπρο είχε μεταβεί στην Ελλάδα και είχε εξετάσει τα άρματα που θα μπορούσαν δυνητικά να παραχωρηθούν, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς. Δεδομένης ωστόσο της ανάγκης για ενίσχυση του κυπριακού αρματικού δυναμικού, δεν θεωρείται απίθανο να μην έχει εγκαταλειφθεί πλήρως το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

Merkava Mk3 (iStock)

Ως προς τις άλλες επιλογές που έχουν εξεταστεί, έχει αναφερθεί πως περιλαμβάνουν το γαλλικό Leclerc και το γερμανικό Leopard 2, ωστόσο αυτή τη στιγμή θεωρούνται μάλλον «μακρινές», ακόμα και στην περίπτωση της γαλλικής υποψηφιότητας.

Leopard 1A5 (Eurokinissi)

Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί πως γίνονται σημαντικές κινήσεις όσον αφορά στην ενσωμάτωση των μη επανδρωμένων στην Εθνική Φρουρά, ενώ η Κύπρος προχωρά επίσης και στην προμήθεια τεσσάρων ελληνικών συστημάτων αντι-drone «Κένταυρος»: Υπενθυμίζεται πως το σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία από ελληνικές φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδες».