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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε την Τετάρτη πως οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά μετά την επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία.

«Σειρά μας τώρα» είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Όπως ανέφερε, η Ουάσινγκτον θα έβλεπε αν υπήρχε συμφωνία σε κάποιο σημείο μεταξύ των δύο χωρών για να τερματιστεί ο πόλεμος, «μα θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά».

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Οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν την Τρίτη ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους σε αμερικανική αεροπορική βάση και στρατιωτικό κέντρο στην Ιορδανία. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είπαν ότι αναχαίτισαν βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Τραμπ είπε επίσης πως είχε ενημερωθεί για πλήγμα με drone σε αμερικανικής ιδιοκτησίας τάνκερ στη Δαμιέττη, στην Αίγυπτο. «Ενημερώθηκα. Είναι λίγο ακόμα από τα γνωστά. Μα θα τακτοποιηθεί» είπε, χωρίς να επεκταθεί.

Σχολιάζοντας ρεπορτάζ του Reuters σύμφωνα με το οποίο το Ιράν αναμένεται να παραλάβει ένα πρώτο φορτίο από μέχρι και 400 κινεζικής κατασκευής φορητούς εκτοξευτές αντιαεροπορικών πυραύλων, είπε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε έκπληξη. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είπε ότι εμπιστεύτηκε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, καθώς και τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, όταν του είπαν πως δεν θα εμπλέκονταν στον πόλεμο.

«Αυτό θα ήταν έκπληξη. Θέλω να πω, συμβαίνουν τέτοια πράγματα, μα αυτό θα ήταν έκπληξη. Μου είπε (ο Σι) πολύ έντονα πως δεν θα συμμετείχε, μα ξέρει ότι θα απογοητευόμουν πολύ» είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Με πληροφορίες από Reuters