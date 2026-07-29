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Ο ρωσικός στρατός έπληξε δύο πλοία που μετέφεραν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό σε ουκρανικά λιμάνια κοντά στην Οδησσό, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε αργότερα ότι έπληξε επίσης μια αποθήκη καυσίμων στην Οδησσό, δύο ακόμη πλοία στο λιμάνι Πιβντένιι κοντά στην Οδησσό και ένα ακόμη πλοίο βορειοδυτικά της νήσου Ζμίνιι (φίδι) στην Μαύρη Θάλασσα.

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Στην ανακοίνωση του αναφέρει, χωρίς να παρουσιάζει αποδεικτικά στοιχεία, ότι όλα τα πλοία χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά στρατιωτικών προμηθειών στην Ουκρανία.

Τόσο η Ρωσία όσο και Ουκρανία έχουν κλιμακώσει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις τους σε πλοία στην Μαύρη Θάλασσα και στην Θάλασσα του Αζόφ, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές του σιταριού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters