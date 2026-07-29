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Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στο λιμάνι Νταμιέτα (ή Δαμιέτη) της Αιγύπτου, με την εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey να κάνει λόγο για πλήγμα drone σε αμερικανικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο LNG.

Το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου ανακοίνωσε πως δεν αναφέρθηκαν θύματα παρά μόνο υλικές ζημιές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

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Η εταιρεία παροχής λιμενικών υπηρεσιών Inchcape ενημέρωσε πως ξέσπασε πυρκαγιά σε δύο δεξαμενόπλοια με LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) στην Νταμιέτα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, drone έπληξε τo τάνκερ Energos Winter, πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά η οποία επεκτάθηκε στο δεξαμενόπλοιο Gaslog Salem.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters