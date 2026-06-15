Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται για άλλη μια φορά στην καρδιά των εξελίξεων μετά το βομβαρδισμό της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο από μαζική ρωσική επίθεση τα ξημερώματα της Δευτέρας. Από την επίθεση σκοτώθηκαν πέντε άτομα, ενώ τραυματίστηκαν περισσότεροι από είκοσι άνθρωποι σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Μία εφιαλτική νύχτα που θα μείνει στην ιστορία

Φωτογραφίες κατέγραφαν πυκνές φλόγες να ξεσπούν στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, το ιστορικό μοναστηριακό συγκρότημα με ιστορία σχεδόν χιλίων ετών, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν κάτω από τους πύργους και τους τρούλους του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Advertisement

Advertisement

Russians have hit Kyiv's 975 year old Pechersk Lavra complex, one of the world's cradles of Christianity. pic.twitter.com/hO2WBKgfVy — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 15, 2026

Ανταποκριτής του CNN δήλωσε πως άκουσε διαδοχικές εκρήξεις στη διάρκεια της νυχτερινής επιδρομής, κατά την οποία, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε 611 drones μεγάλου βεληνεκούς και 70 πυραύλους. Ως τις πρώτες πρωινές ώρες, οι πυροσβέστες εξακολουθούσαν να επιχειρούν στο μοναστηριακό συγκρότημα για την κατάσβεση της φωτιάς. Παράλληλα, οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι οι φλόγες έπληξαν περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα της οροφής του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως, δημοσιοποιώντας φωτογραφίες που καταγράφουν τις ζημιές στο κτήριο.

Reuters

🤯 A Russian missile struck the Kyiv Pechersk Lavra



Following the overnight attack on Kyiv, the roof of the Dormition Cathedral caught fire. The cathedral is the main church of the monastery, founded nearly a thousand years ago and regarded as one of the most revered sites in… pic.twitter.com/DlODF1Eg2Q — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

Ο Μητροπολίτης Επιφάνιος Κιέβου και πάσης Ουκρανίας ανέφερε: «Άλλο ένα ρωσικό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, κατά της ιστορίας, κατά του Χριστιανισμού». Σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο κτήριο του Εθνικού Πολιτιστικού, Καλλιτεχνικού και Μουσειακού Συγκροτήματος, επεκτεινόμενη σε χώρο περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου: Το αριστούργημα της ουκρανικής τέχνης

Η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το 2023 προστέθηκε στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο, «λόγω της απειλής καταστροφής που θέτει η ρωσική επίθεση».

Ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα από τους Αγίους Αντώνιο και Θεοδόσιο και περιλαμβάνει ένα πολύπλοκο δίκτυο υπόγειων και επίγειων εκκλησιών, που χρονολογούνται από τον 11ο έως τον 19ο αιώνα, καθώς και ένα εκτεταμένο δίκτυο σπηλαίων μήκους άνω των 600 μέτρων. Η Λαύρα γνώρισε εκτεταμένες καταστροφές στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο Καθεδρικός Ναός της Κοιμήσεως υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή, προτού αναστηλωθεί και επανέλθει στην προηγούμενη μορφή του προς τα τέλη του 20ού αιώνα.

Advertisement

Αποτελεί σημαντικό πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο για πολλούς Ουκρανούς, καθώς και σημαντικό τόπο προσκυνήματος. Στην περιγραφή της, η UNESCO χαρακτηρίζει το συγκρότημα ως «αριστούργημα της ουκρανικής τέχνης», καθώς συνδυάζει μοναδικά στοιχεία βυζαντινής, ουκρανικής και ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής παράδοσης.

Μεταξύ των σημαντικότερων μνημείων της Λαύρας συγκαταλέγονται ο Καθεδρικός Ναός της Κοιμήσεως, η Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, ο Μεγάλος Κωδωνοστάσιος Πύργος και τα σπήλαια των Αγίων Αντωνίου και Θεοδοσίου.

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, λείψανα αγίων έχουν ταφεί στις σπηλιές, σύμφωνα με την UNESCO.

Advertisement

Ζελένσκι : « Έγκλημα κατά του χριστιανισμού»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σήμερα το ρωσικό πλήγμα στο μοναστήρι της Λαύρας στο Κίεβο-Περτσέσκ σοβαρό έγκλημα κατά του χριστιανικού πολιτισμού.

Reuters

«Ρωσικό πλήγμα στο συγκρότημα της Λαύρας στο Κίεβο-Περτσέσκ προκάλεσε πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου – μια εκκλησία της οποίας η ιστορία χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Και αυτό είναι ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα κατά του χριστιανικού πολιτισμού έως σήμερα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

It is important that the world does not remain silent in response to this latest act of Russian barbarism. This strike on the Lavra is an attack on the Christian community and on the cultural heritage of humanity. There can be no justification for this or for any other similar… https://t.co/OFz6SmppIE Advertisement June 15, 2026

Ο ίδιος κάλεσε επίσης τις χώρες της Ομάδας των 7 (G7) να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία και να αυξήσουν τη βοήθεια για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.

Σύγκριση με το βομβαρδισμό της Παναγίας των Παρισίων

Η Γαλλία, από την πλευρά της, καταδίκασε σήμερα τα νεότερα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό να συγκρίνει την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας με τον βομβαρδισμό του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων ή της βασιλικής του Σεν Ντενί.

«Πρόκειται για μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της ⁠UNESCO, το οποίο, για εμάς στη Γαλλία, είναι αντίστοιχο με το να έχει βομβαρδιστεί η Παναγία των Παρισίων ή η (βασιλική του) Σεν Ντενί, το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο», δήλωσε ο Μπαρό, προσερχόμενος σε σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Advertisement

Η απάντηση της Ρωσίας

Ο ρωσικός στρατός αρνήθηκε σήμερα ότι στοχοθέτησε τον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που υπέστη ζημιές στη διάρκεια της νύχτας σε κύμα πληγμάτων κατά της Ουκρανίας, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Advertisement

«Το συγκρότημα κτιρίων της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο (όπου βρίσκεται ο καθεδρικός ναός στον οποίο ξέσπασε πυρκαγιά) επλήγη από πύραυλο του αμερικανικού συστήματος Patriot. Ένας από τους λόγους δυσλειτουργίας του συστήματος αυτού θα μπορούσε να είναι ότι οι χώρες της Δύσης προμήθευσαν στο καθεστώς του Κιέβου πυραύλους των οποίων η ημερομηνία χρήσης είχε λήξει», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σε ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, cnn.com, unesco.org

Advertisement