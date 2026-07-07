Νεκρή βρέθηκε η Ουκρανή Αναστασία Μπερεζόφσκα που καταζητούνταν για τη δολοφονία του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση για τη δολοφονία του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό, καθώς εντοπίστηκε νεκρή και θαμμένη στην περιφέρεια του Κιέβου η βασική ύποπτος, Αναστασία Μπερεζόβσκα. Η σορός της έφερε τραύματα από πυροβολισμό, σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά ΜΜΕ.

Εκτέλεσαν την Αναστασία Μπερεζόβσκα που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι για τη δολοφονία της: ένας εν ενεργεία αξιωματικός της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατού (ΓΟΥΡ) και ένας πρώην υπάλληλος των ουκρανικών αρχών επιβολής του νόμου.

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Υπενθυμίζουμε ότι η 39χρονη Μπερεζόβσκι είχε καταχωριστεί ως καταζητούμενη από την Ιντερπόλ και θεωρούνταν ύποπτη, γιατί άφησε ένα πακέτο στην είσοδο μιας πολυκατοικίας το βράδυ στις 29 Ιουνίου, πριν διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος με τα πόδια και στη συνέχεια οδηγήσει προς τη Γερμανία.

Ο Ουκρανός εκατομμυριούχος Βαντίμ Γερμολάιεφ, ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις, η σύντροφός του και ο γιος του τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η Ουκρανή καταζητείτο για απόπειρα δολοφονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο δρόμο με εγκληματική πρόθεση και εγκληματική συνωμοσία.