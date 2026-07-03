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Νέα στοιχεία προκύπτουν για το μακελειό που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στο Στάντε της Γερμανίας, καθώς ο 45χρονος Τούρκος που πυροβόλησε και δολοφόνησε έξι υπαλλήλους της πρόνοιας σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων, κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του.

Δραπέτης από την Τουρκία ο μακελάρης του Στάντε

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ο άνδρας έχει δραπετεύσει από τουρκική φυλακή και εκτός από την υποψία για σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα στο Καχραμανμαράς το 2017, κατηγορείται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του το 2022 στο Γκαζιαντέπ. Μεταξύ των δύο επιθέσεων, ο 45χρονος τέθηκε υπό κράτηση με άλλη ποινική διαδικασία, ωστόσο δραπέτευσε και έκτοτε καταζητείται. Όπως επισημαίνει η BILD, μέχρι τώρα οι τουρκικές αρχές δε γνώριζαν πού βρισκόταν.

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🇩🇪 Yesterday, a Turkish Muslim with Lebanese-Kurdish roots shot 6 dead at a Stade mother-child welfare facility, 4 women and 2 men, all staff.



Police describe it as a custody dispute turned mass shooting



The suspect arrived for a scheduled meeting about his 3-month-old… pic.twitter.com/mopf648BrW — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 30, 2026

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη εισαγγελία της Κάτω Σαξονίας δεν γνώριζε το ποινικό παρελθόν του υπόπτου, ο οποίος δεν ήταν γνωστός για βίαια αδικήματα στη Γερμανία, αν και είχε δεχτεί καταγγελίες για επιθετική συμπεριφορά και απειλές προς γιατρούς και αστυνομικούς.

Τη Δευτέρα είχε ραντεβού με επιτροπή των υπηρεσιών πρόνοιας, με αντικείμενο την επιμέλεια της οκτώ μηνών κόρης του, την οποία φέρεται να ταρακούνησε έντονα. Στο δημοσίευμα της BILD αναφέρεται ακόμη ότι έχει παντρευτεί τρεις φορές στην Τουρκία, ενώ έχει χωρίσει και από την μητέρα του βρέφους. Ο άνδρας έχει προφυλακιστεί, ενώ στο μεταξύ οι γερμανικές αρχές συνεργάζονται με τις αρμόδιες τουρκικές.