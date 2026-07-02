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Φωτιά που εκδηλώθηκε στην οροφή νοσοκομείου στη γερμανική πόλη Λούντβιγκσλουστ (βόρεια) τις πρώτες πρωινές ώρες είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Μια εκπρόσωπος των αρχών διευκρίνισε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι τα δυο θύματα ήταν ασθενείς. Νωρίτερα, η αστυνομία έκανε λόγο για πάνω από τριάντα τραυματίες, πάντως η εκπρόσωπος καθησύχασε, διαβεβαιώνοντας πως δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση κανένας από αυτούς.

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Οι αρχές βρίσκονταν σε διαδικασία εσπευσμένης απομάκρυνσης των ασθενών και του προσωπικού από το κτίριο. Η οροφή βρίσκεται στις φλόγες από τις 04:28 (σ.σ. τοπική ώρα· 05:28 ώρα Ελλάδας), πάντα σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές επισήμαναν πως η κατάσταση παραμένει δυναμικά εξελισσόμενη.

Δεν είναι σαφής ο αριθμός των ανθρώπων που απομακρύνονται εσπευσμένα από τη δομή υγείας.