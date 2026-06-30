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Η πρώτη μεγάλη έκπληξη των νοκ άουτ του Μουντιάλ είναι γεγονός. Η Παραγουάη, με ψυχραιμία, άμυνα, αντοχές και ήρωα τον τερματοφύλακα Χιλ στη διαδικασία των πέναλτι, απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στη ρώσικη ρουλέτα, μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση. Έτσι η «Αλμπιρόχα» πήρε τεράστια πρόκριση στους «16», όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Γαλλία – Σουηδία.

Η Γερμανία μπήκε στο γήπεδο με τον τίτλο του φαβορί, αλλά όχι και με την εικόνα ομάδας που ξέρει πώς να καθαρίσει ένα νοκ άουτ παιχνίδι. Είχε τη μπάλα, είχε την πρωτοβουλία, όμως για μεγάλο διάστημα έμοιαζε εγκλωβισμένη έξω από την περιοχή της Παραγουάης. Η ομάδα του Γκουστάβο Αλφάρο περίμενε, έκλεισε τους χώρους και χτύπησε εκεί που έπρεπε.

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Στο 42ο λεπτό ο Χούλιο Ενσίσο πάγωσε τους Γερμανούς με κεφαλιά, δίνοντας προβάδισμα στην Παραγουάη. Η Γερμανία ισοφάρισε στο 54’ με τον Κάι Χάβερτς, ύστερα από σέντρα του Βιρτζ, αλλά το 1-1 δεν άλλαξε ουσιαστικά την εικόνα της αναμέτρησης. Τα «Πάντσερ» συνέχισαν να πιέζουν χωρίς καθαρό μυαλό και χωρίς την τελική ενέργεια που θα έφερνε την ανατροπή.

Στην παράταση η Γερμανία πίστεψε ότι βρήκε το γκολ της πρόκρισης, όταν ο Τα σκόραρε με κεφαλιά στο 102’. Το VAR, όμως, ακύρωσε το τέρμα για επιθετικό φάουλ του Αντόν πάνω στον τερματοφύλακα της Παραγουάης. Από εκεί και πέρα, όλα οδηγήθηκαν στα πέναλτι. Εκεί η Γερμανία κατέρρευσε: Χάβερτς, Βολτεμάντε και Τα αστόχησαν, ενώ ο Κανάλε έβαλε το τελευταίο χτύπημα και έστειλε την Παραγουάη στους «16».

Ήταν ένα αποτέλεσμα που θα συζητηθεί πολύ. Όχι μόνο επειδή αποκλείστηκε η Γερμανία, αλλά επειδή αποκλείστηκε από μια Παραγουάη που έπαιξε με πίστη στο πλάνο της, άντεξε την πίεση και έδειξε ότι στα νοκ άουτ του Μουντιάλ δεν αρκεί το όνομα, η κατοχή και η ιστορία. Χρειάζεται καθαρό μυαλό, αποτελεσματικότητα και χαρακτήρας μέχρι το τελευταίο πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Χαμένο πέναλτι Χάβερτς, 0-1 Μαουρίσιο, 1-1 Κίμιχ, 1-2 Γκόμες, 2-2 Μουσιάλα, 2-3 Γκαλάρσα, χαμένο πέναλτι Βολτεμάντε, χαμένο πέναλτι Σανάμπρια, 3-3 Αμίρι, χαμένο πέναλτι Μπαλμπουενά, χαμένο πέναλτι Τα, 3-4 Κανάλε.

Γερμανία – Γιούλιαν Νάγκελσμαν: Νόιερ, Κίμιχ, Ρούντιγκερ, Τα, Μπράουν, Ενμέτσα, Πάβλοβιτς, Βιρτζ, Ουντάβ, Σανέ, Χάβερτς.

Έπαιξαν και οι: Αντόν, Γκορέτσκα, Μουσιάλα, Βολτεμάντε, Τιαό, Αμιρί. (

Παραγουάη – Γκουστάβο Αλφάρο: Χιλ, Κάσερες, Γκόμες, Κανάλε, Αλόνσο, Κούμπας, Μομπαντίγια, Γκαλάρσα, Ενσίσο, Αλμιρόν, Άβαλος.

Έπαιξαν και οι: Καμπαγιέρο, Μαουρίσιο, Βελάσκεζ, Οχέδα, Σανάμπρια, Μπαλμπουενά.