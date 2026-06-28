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Εκατομμύρια κάτοικοι βιώνουν συνθήκες καύσωνα, ενώ σχολεία παραμένουν κλειστά και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης βρίσκονται υπό σοβαρή πίεση εξαιτίας της υψηλής ζήτησης.

Η Γερμανία και η Τσεχία κατέγραψαν νέα ρεκόρ θερμοκρασίας, ξεπερνώντας τους 41 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της επικράτειάς τους.

Ο ιατρικός σύλλογος Marburger Bund προειδοποιεί ότι τα γερμανικά νοσοκομεία δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένα, καθώς οι περισσότεροι θάλαμοι νοσηλείας στερούνται κλιματισμού.

Οι μετεωρολόγοι αναμένουν ηπιότερες θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη, την ώρα που το κύμα καύσωνα επεκτείνεται προς την κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε σήμερα ότι πάνω από 1.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των ακραίων υψηλών θερμοκρασιών και του κύματος καύσωνα που καταγράφονται στην Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου.

Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι στην Ευρώπη πέθαναν εξαιτίας του καύσωνα

«Περισσότεροι από 1.300 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν από την 21η Ιουνίου σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

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«Αυτήν τη στιγμή, 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης τελούν υπό σοβαρή πίεση», συμπλήρωσε.

Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ένας αριθμός ελαφρά μικρότερος σε σύγκριση με τη χθεσινή ημέρα.

Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters

Ο υδράργυρος αναμένεται να φθάσει ή και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης, την ώρα που καταιγίδες σημειώνονται σε άλλες περιοχές, με τη Γαλλία να αναφέρει 1000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Σήμερα, η Τσεχία κατέγραψε ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, στους 41,1 βαθμούς Κελσίου, στο Ντόκσανι, βόρεια της Πράγας.

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία, ενώ περιοχές της Γαλλίας βρίσκονται αντιμέτωπες με καταιγίδες.

Η Γερμανία κατέγραψε ένα νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,7 βαθμούς Κελσίου, στο Κόσχεν, στο Βρανδεμβούργο, στα σύνορα με την Πολωνία, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας της χώρας DWD. Στο Βερολίνο, η αστυνομία σκοπεύει να κάνει εκ νέου χρήση κανονιών νερού υπό πίεση προκειμένου να βοηθήσει τους κατοίκους της πρωτεύουσας να δροσιστούν.

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Το πρόβλημα εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά τις τελευταίες ημέρες, με τις θερμοκρασίες στη Γερμανία να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η εκπρόσωπος του Marburger Bund διευκρινίζει ότι ασφαλώς λειτουργεί κλιματισμός σε όλους χώρους, στους οποίους κρίνεται απολύτως απαραίτητος για τεχνικούς λόγους, όπως είναι τα χειρουργεία και το τμήμα Ακτινολογίας. Επίσης, και οι περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας διαθέτουν πλέον κλιματισμό. Ωστόσο, στις πτέρυγες απλής νοσηλείας ο κλιματισμός παραμένει η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.

Παράλληλα, τα γερμανικά νοσοκομεία δεν είναι προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν συνθήκες καύσωνα, προειδοποιεί ο Marbuger Bund, ο μεγαλύτερος ιατρικός σύλλογος της χώρας. Όπως δηλώνει στο ZDF η πρόεδρος του συλλόγου, Σουζάνε Γιόνα, αυτή τη στιγμή μόλις το ένα στα τρία νοσοκομεία της Γερμανίας διαθέτει κλιματισμό στους θαλάμους όπου νοσηλεύονται οι ασθενείς.«Προφανώς αυτή η κατάσταση είναι δυσάρεστη για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, αλλά είναι ακόμη πιο δυσάρεστη για τους ίδιους τους ασθενείς», επισημαίνει.

Στη Γαλλία, ο καύσωνας δείχνει να χαλαρώνει και ο κόκκινος συναγερμός αφορά πλέον δύο διαμερίσματα στο ανατολικό τμήμα, με τις αρχές να αναμένεται να άρουν τις προειδοποιήσεις στις 22.00 τοπική ώρα σήμερα.

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Εντούτοις, η υπουργός Υγείας της χώρας Στεφανί Ριστ δήλωσε στην εφημερίδα La Tribune πως ο αντίκτυπος του κύματος καύσωνα θα μπορούσε να παραμείνει έως και 10 ημέρες μετά την πτώση του υδράργυρου.

Καταιγίδες αναμένονται και στη Γερμανία αύριο ή και μεθαύριο, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ηπιότερες θερμοκρασίες για ένα μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ευρώπης αυτήν την εβδομάδα, την ώρα που το κύμα ζέστης κινείται βαθύτερα στην κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

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