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Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο ισχυρά κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών. με τέσσερα νήπια να έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω των ακραίων θερμοκρασιών και 55 άτομα να έχουν πνιγεί στην απέλπιδα προσπάθειά τους να δροσιστούν.

Το viral βίντεο με τον ανορθόδοξο τρόπο ψησίματος κρέπας

Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν την Ευρώπη προβλέπεται να μετακινηθούν προς τα ανατολικά, εκθέτοντας 150 εκατομμύρια ανθρώπους σε θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών.

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Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού παραμένει η γαλλική πρωτεύουσα λόγω του παρατεταμένου καύσωνα, με τις αρχές να συνιστούν μεγάλη προσοχή στους πολίτες καθώς οι θερμοκρασίες επιμένουν σε ακραία επίπεδα.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ένα χιουμοριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στο οποίο ένας δημιουργός περιεχομένου καταφέρνει να ψήσει μια κρέπα εκμεταλλευόμενος αποκλειστικά την ηλιακή θερμότητα, χωρίς καμία χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, οι θερμοκρασιακές συνθήκες συνεχίζουν να ταλαιπωρούν το Παρίσι, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να διατηρούν τα έκτακτα μέτρα και να προειδοποιούν παράλληλα για τον κίνδυνο εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων.