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Η Μαρίν Λεπέν προτείνει την εκτεταμένη εγκατάσταση κλιματιστικών σε δημόσιους χώρους, αντιμετωπίζοντας την ψύξη ως βασική υποδομή για την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Αντιθέτως, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν απορρίπτει τη μαζική χρήση κλιματιστικών, υποστηρίζοντας πως επιβαρύνουν το περιβάλλον και ενισχύουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.

Η γαλλική Αριστερά προκρίνει εναλλακτικές λύσεις, όπως η θερμομόνωση κτιρίων, η σκίαση και η ενίσχυση του αστικού πρασίνου για τη μείωση των θερμοκρασιών.

Οι Γάλλοι πολίτες εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία για την κρατική ετοιμότητα, προτιμώντας λύσεις που δεν αυξάνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα έναντι της εγκατάστασης κλιματιστικών μονάδων.

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Το νέο κύμα ακραίας ζέστης που πλήττει τη Γαλλία, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, έχει μετατρέψει την αντιμετώπιση των καυσώνων σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται η Μαρίν Λεπέν και ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, οι οποίοι εκφράζουν εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προστατευθούν οι πολίτες από τις ολοένα συχνότερες ακραίες θερμοκρασίες.

Η δημόσια συζήτηση δεν περιορίζεται στη χρήση των κλιματιστικών, αλλά αντανακλά δύο διαφορετικές στρατηγικές απέναντι στην κλιματική κρίση. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η άποψη ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα προστασίας των πολιτών και, από την άλλη, η θέση ότι οι λύσεις δεν πρέπει να επιβαρύνουν περαιτέρω το περιβάλλον.

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Η πρόταση της Λεπέν

Η επικεφαλής της «Εθνικής Συσπείρωσης» (RN) θεωρεί ότι οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες επιβάλλουν μια νέα πολιτική για την ψύξη των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων. Το κόμμα της προτείνει την εκτεταμένη εγκατάσταση κλιματιστικών, με προτεραιότητα σε σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία και δημόσιες υπηρεσίες, όπου φιλοξενούνται οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σύμφωνα με στελέχη του RN, η ψύξη των κτιρίων θα πρέπει να θεωρείται βασική υποδομή, αντίστοιχη με τη θέρμανση κατά τη χειμερινή περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται ακόμη και η παροχή οικονομικών κινήτρων, όπως επιδοτούμενα δάνεια, για την εγκατάσταση κλιματιστικών σε κατοικίες και επιχειρήσεις.

Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη πρόταση δεν φαίνεται να συγκεντρώνει ευρεία αποδοχή. Δημοσκόπηση της Elabe δείχνει ότι περίπου δύο στους τρεις Γάλλους θεωρούν πως τα κλιματιστικά αποτελούν κυρίως μια προσωρινή λύση και ότι η πολιτεία θα έπρεπε να επενδύσει περισσότερο σε μέτρα που περιορίζουν τις επιπτώσεις της ζέστης χωρίς να αυξάνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η απάντηση του Μελανσόν

Από την πλευρά του, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν εξακολουθεί να αντιτίθεται στη μαζική χρήση κλιματιστικών, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί βιώσιμη απάντηση στην κλιματική κρίση.

Όπως δήλωσε πρόσφατα, «η εγκατάσταση κλιματισμού παντού είναι ακριβώς αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε», επισημαίνοντας ότι τα συστήματα κλιματισμού αποβάλλουν θερμότητα στο εξωτερικό περιβάλλον, ενισχύοντας το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας και αυξάνοντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας.

Ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) προκρίνει ως αποτελεσματικότερες λύσεις τη θερμομόνωση των κτιρίων, τη σκίαση, τον φυσικό αερισμό και την ενίσχυση του αστικού πρασίνου, ώστε να μειωθεί η ανάγκη για μηχανική ψύξη.

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Η αλλαγή στάσης της γαλλικής Αριστεράς

Παρά την κριτική της στα κλιματιστικά, η γαλλική Αριστερά εμφανίζεται σήμερα πιο πραγματιστική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εξακολουθεί να θεωρεί ότι προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ωστόσο αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η χρήση κλιματισμού είναι αναπόφευκτη.

Στο επικαιροποιημένο σχέδιο της Ανυπότακτης Γαλλίας για την αντιμετώπιση των καυσώνων προτείνονται ως πρώτες επιλογές οι ανεμιστήρες, τα συστήματα σκίασης και οι ηλιακές μεμβράνες, ενώ η εγκατάσταση κλιματιστικών προβλέπεται μόνο όπου θεωρείται απολύτως απαραίτητη, κυρίως σε νοσοκομεία, γηροκομεία και σχολικές μονάδες που εξυπηρετούν ευάλωτους πληθυσμούς.

Στελέχη του κόμματος παραδέχονται ότι η πραγματικότητα έχει μεταβληθεί σημαντικά, καθώς οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον πιο έντονες και η προσαρμογή στις νέες συνθήκες αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα των πολιτικών για τον περιορισμό των εκπομπών.

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Στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης η κλιματική κρίση

Η διαφωνία μεταξύ Λεπέν και Μελανσόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής συζήτησης για τον τρόπο με τον οποίο η Γαλλία θα πρέπει να προετοιμαστεί απέναντι στην κλιματική κρίση. Ενώ μέχρι πρότινος το βάρος δινόταν κυρίως στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι ολοένα συχνότεροι καύσωνες μετατοπίζουν το ενδιαφέρον και στα μέτρα προσαρμογής.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση δέχεται έντονη κριτική για τη διαχείριση του τρέχοντος κύματος ζέστης, ενώ οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυξανόμενη ανησυχία των πολιτών για την ετοιμότητα της χώρας απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Με τις προεδρικές εκλογές του 2027 να πλησιάζουν, η κλιματική κρίση αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά θέματα της πολιτικής ατζέντας. Η αντιπαράθεση για τα κλιματιστικά αποτυπώνει δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς πρέπει να οργανωθεί η ζωή στη Γαλλία σε ένα περιβάλλον όπου οι ακραίες θερμοκρασίες γίνονται πλέον συχνότερες και εντονότερες.

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