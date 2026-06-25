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Ένας πολλά υποσχόμενος 21χρονος Γάλλος ποδοσφαιριστής έχασε τραγικά τη ζωή του μετά από πνιγμό στον ποταμό Ροδανό, εν μέσω του σφοδρού καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Ο Κένζο Κις, ο οποίος αγωνιζόταν στην ομάδα εφεδρών της Γκινγκάμπ, ανασύρθηκε από το νερό νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Τόσο η Γκινγκάμπ όσο και η Σεντ-Ετιέν, όπου πέρασε επτά χρόνια στο σύστημα ακαδημιών της, εξέδωσαν ανακοινώσεις προς τιμήν του μετά τον θάνατό του την Τετάρτη.

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Ο 21χρονος, που αγωνιζόταν για τη Γκινγκάμπ στη Ligue 2, ανασύρθηκε από το νερό από πυροσβέστες τη Δευτέρα σε κρίσιμη κατάσταση πριν αργότερα απεβιώσει στο νοσοκομείο αφού κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός. Ο Κις είχε μπει να κολυμπήσει στον ποταμό κοντά στη Λυών με τρεις φίλους του σε μια προσπάθεια να δροσιστεί κατά τη διάρκεια του ακραίου καύσωνα στη Γαλλία, που είδε τις θερμοκρασίες να εκτοξεύονται στους 40°C σε ορισμένες περιοχές της χώρας αυτή την εβδομάδα.

💔 𝗦𝗔𝗗 𝗡𝗘𝗪𝗦: French footballer Kenzo Kies has died after drowning in the Rhône River this week.



The 21-year-old, who played for Guingamp in Ligue 2, was pulled from the water by firefighters on Monday in a critical condition before later passing away in hospital after… pic.twitter.com/J6BwDnfNPA June 25, 2026

Ο θάνατός του συμβαίνει την ώρα που η Γαλλία βιώνει έναν άνευ προηγουμένου καύσωνα, με τη χώρα να καταγράφει την Τετάρτη, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της.