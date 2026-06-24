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Μια συγκινητική ιστορία εκτυλίχθηκε στην κοινότητα Πιέρ-αν-Μπρες της Γαλλίας, όπου ένας άνδρας περίπου 90 ετών εντοπίστηκε νεκρός στο τοπικό νεκροταφείο, δίπλα στον τάφο της συζύγου του, την οποία επισκεπτόταν ανελλιπώς εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η δήμαρχος της περιοχής, Αλίν Γκρουέ, ο ηλικιωμένος είχε καθιερώσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα να πηγαίνει καθημερινά στο σημείο όπου είναι θαμμένη η σύζυγός του. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «πήγαινε κάθε μέρα στον τάφο της γυναίκας του εδώ και αρκετά χρόνια», συνεχίζοντας αυτή τη συνήθεια ακόμη και τις τελευταίες ημέρες, παρά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην περιοχή.

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Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η δήμαρχος, οι δικοί του άνθρωποι προσπαθούσαν να τον μεταπείσουν ώστε να αποφεύγει τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Ωστόσο εκείνος δεν εγκατέλειψε την καθημερινή του επίσκεψη. «Ο γιος του του έλεγε να μην πάει», σημείωσε η ίδια.

Τον άτυχο άνδρα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του μία γειτόνισσα, η οποία ειδοποίησε τις Αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε η γαλλική εφημερίδα Le Parisien, δεν διατάχθηκε περαιτέρω έρευνα, καθώς ο θάνατός του αποδόθηκε σε φυσικά αίτια.