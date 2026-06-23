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Παρά την έγκαιρη ολοκλήρωση των προκαταρκτικών ερευνών, ο φάκελος της υπόθεσης καθυστέρησε αδικαιολόγητα λόγω γραφειοκρατικών λαθών και λανθασμένης ιεράρχησης των διαδικασιών από τις δικαστικές αρχές.

Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών εμπόδισε την άμεση σύλληψη του υπόπτου, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της μητέρας του θύματος προς τους ερευνητές.

Μετά τη δημοσιοποίηση των παραλείψεων, η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των παιδιών και την πιθανή επιβολή ισόβιας κάθειρξης σε κατά συρροή βιαστές ανηλίκων.

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Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία καθώς έκθεση καταγράφει σοβαρές δυσλειτουργίες στον χειρισμό σοβαρής καταγγελίας μίας 10χρονης κατά του Ζερόμ Μπαρελά, του βασικού υπόπτου για τη δολοφονία της 11χρονης.

Η 11χρονη Λιανά είχε βρεθεί νεκρή στις 4 Ιουνίου 2026, μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο αγροτικό σιλό στην κοινότητα Πουϊκασκιέ του Γκερ. Η νεκροψία έδειξε ξεκάθαρα ότι η 11χρονη μαθήτρια έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης πριν τη δολοφονία της. Στα γεννητικά όργανα της μικρούλας, εντοπίστηκε το γενετικό υλικό (DNA) του 41χρονου κύριου υπόπτου, Ζερόμ Μπαρέλα, γεγονός που τον συνδέει άμεσα με την πράξη.

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Meurtre et viol de Lyhanna : la fillette de 11 ans a été "entravée", "bâillonnée" et "avait des traces d'ecchymoses"

➡️ https://t.co/Mx9aCEy6CO pic.twitter.com/HiQqkjFVTt — LCI (@LCI) June 19, 2026

Η 10χρονη Ρόζα –η μητέρα της οποίας κατέθεσε μήνυση τον Αύγουστο του 2025 κατά του Ζερόμ Μπαρελά– δήλωσε ότι υπέστη «περίπου 50 βιασμούς» από τον τελευταίο, όπως επισημαίνει η επιτροπή επιθεώρησης που είναι αρμόδια για τη διαλεύκανση των δυσλειτουργιών στη συγκεκριμένη υπόθεση, αποκαλύπτει το BFM. Σύμφωνα με την έκθεση, στις 18 Αυγούστου η γυναίκα μετέφερε την κόρη της στο νοσοκομείο Purpan της Τουλούζης.

Το νοσοκομείο ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και, όπως αναφέρεται στην έκθεση, «ο επικεφαλής αντιλήφθηκε την ευαισθησία της υπόθεσης, δεδομένων των δηλώσεων του παιδιού που έκανε λόγο για περίπου πενήντα βιασμούς από τον πατέρα μιας φίλης της».

Από την πρώτη στιγμή οι εισαγγελικές αρχές της Τουλούζης έδωσαν εντολή για την πραγματοποίηση πολλών ερευνητικών ενεργειών, παρότι η υπόθεση ανήκε χωρικά στη δικαιοδοσία του Ος, καθώς τα καταγγελλόμενα περιστατικά είχαν συμβεί στο διαμέρισμα Ζερς, όπου κατοικούσε και ο ύποπτος.

Στις 22 Αυγούστου 2025 κατατέθηκε επίσημη μήνυση στη χωροφυλακή του Πλεζάνς-ντι-Τους. Την υπόθεση ανέλαβε, σύμφωνα με την έκθεση, «ένας έμπειρος και δοκιμασμένος ανθυπασπιστής στη διαχείριση τέτοιων υποθέσεων».

🚨🇫🇷 L'autopsie de Lyhanna, 11 ans, révèle qu'elle a été victime de viol avant son décès. L'ADN de Jérôme Barella, principal suspect, a été retrouvé sur son corps. Les causes exactes de la mort restent à déterminer. pic.twitter.com/oDAppq7Q1E Advertisement June 18, 2026

Ο ίδιος δήλωσε στους επιθεωρητές: «Αντιλήφθηκα αμέσως τη σοβαρότητα. Για μένα, ήταν μια υπόθεση προτεραιότητας που έπρεπε να αντιμετωπιστεί». Η έκθεση σημειώνει ότι ο αξιωματικός «επέδειξε μεγάλη ταχύτητα», ενώ στις 27 Αυγούστου η Ρόζα κατέθεσε σε ειδική αίθουσα, η οποία είναι αφιερωμένη στην καταγραφή των μαρτυριών ανήλικων θυμάτων.

Μέχρι τις 8 Οκτωβρίου είχαν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες εξετάσεις και πραγματογνωμοσύνες. «Οι πράξεις και οι εκθέσεις είχαν ολοκληρωθεί και ενσωματωθεί στη δικογραφία σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών από την ανάθεση της υπόθεσης στη μονάδα», επισημαίνουν οι επιθεωρητές, υπογραμμίζοντας ότι «η ταχύτητα των ενεργειών ήταν υποδειγματική».

Κατά τη διάρκεια των ερευνών διαπιστώθηκε ότι ο Ζερόμ Μπαρελά ήταν ήδη καταγεγραμμένος στο αρχείο δικαστικών υποθέσεων για παρόμοια αδικήματα, στο πλαίσιο έρευνας που είχε διεξαχθεί τον Μάιο του 2024 από τη χωροφυλακή της Φλεράνς.

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Στις 10 Οκτωβρίου ο επικεφαλής της έρευνας πρότεινε στην εισαγγελία της Τουλούζης η δικογραφία να διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στο Ζερς, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις, επικαλούμενος «ενδεχόμενο κίνδυνο ύπαρξης πολλών θυμάτων και παράτασης του χρόνου επεξεργασίας της διαδικασίας». Ωστόσο, ο φάκελος εστάλη τελικά ταχυδρομικά.

🇫🇷 📰 [ FRANCE ] L’autopsie de Lyhanna, 11 ans, retrouvée morte dans le Gers, a révélé qu’elle avait été violée, bâillonnée avec du ruban adhésif et présentait plusieurs ecchymoses, notamment à la tempe, selon les analyses. (source : presse)#France pic.twitter.com/MFGVTjxvCi — Le Média Politique (@LeMediaPolitiFR) June 19, 2026

Η δικογραφία έφτασε στο δικαστήριο του Ος στις 10 Νοεμβρίου, όμως καταχωρίστηκε μόλις στις 2 Δεκεμβρίου, δηλαδή 23 ημέρες αργότερα. Οι υπάλληλοι παραδέχθηκαν ότι έγινε λάθος, καθώς η υπόθεση τοποθετήθηκε «στη στοίβα των μη επειγουσών διαδικασιών».

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Στις 9 Ιανουαρίου 2026 ο αρμόδιος εισαγγελέας απέστειλε κατά λάθος τον φάκελο πίσω στη χωροφυλακή του Πλεζάνς-ντι-Τους, η οποία δεν ήταν πλέον αρμόδια. Δεκατρείς ημέρες αργότερα η υπόθεση διαβιβάστηκε στη χωροφυλακή της Λεκτούρ. Στις 14 Φεβρουαρίου 2026 η μητέρα της Ρόζα κλήθηκε εκ νέου για κατάθεση.

«Καμία ανακριτική πράξη δεν πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια», σημειώνεται στην έκθεση, παρά το γεγονός ότι ο Ζερόμ Μπαρελά θα έπρεπε να είχε τεθεί γρήγορα υπό κράτηση για ανάκριση. Οι επιθεωρητές καταγγέλλουν «σοβαρές ελλείψεις» εκ μέρους της χωροφυλακής.

Όπως επισημαίνουν, «μια οργανωμένη παρακολούθηση της διαδικασίας θα είχε δώσει στον εισαγγελικό λειτουργό τα μέσα να αντιδράσει και να ζητήσει την εκτέλεση των οδηγιών του». Την ίδια στιγμή, οι επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις της μητέρας της Ρόζα προς τους ερευνητές δεν ελήφθησαν υπόψη.

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Μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, επανέλαβε την πρόθεσή του να προωθήσει σειρά μέτρων για την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών και παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα επιβολής ισόβιας κάθειρξης στους κατά συρροή βιαστές ανηλίκων.

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Με πληροφορίες από France 24, BFM