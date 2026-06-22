Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο παιδιά ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο Καρπεντρά της Γαλλίας.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, εξετάζοντας ως επικρατέστερο σενάριο την επίδραση του έντονου καύσωνα.

Η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω των ακραίων θερμοκρασιών που πλήττουν 49 περιφέρειες της χώρας.

Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο σχολικών μονάδων, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν οδηγίες για τον περιορισμό των μετακινήσεων και την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δύο παιδιά 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία, όσο το κύμα καύσωνα πλήττει περίπου 63 εκατομμύρια πολίτες, θέτοντας 49 περιφέρειες σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Νεκρά δύο αδερφάκια μέσα σε αυτοκίνητο

«Τα αίτια του θανάτου βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση, αλλά ο καύσωνας αποτελεί το επικρατέστερο σενάριο», δήλωσε η εισαγγελέας του Καρπεντρά, Ελέν Μουρζ.

Advertisement

Advertisement

Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήση που έλαβαν, αλλά ήταν ήδη άργα, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τα σωστικά συνεργεία. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, τα δύο παιδιά βρισκόντουσαν σε «καρδιακή ανακοπή».

🔴ALERTE INFO | Deux enfants retrouvés morts dans une voiture à Carpentras en pleine canicule.



Âgés de 2 et 4 ans, ils ont été retrouvés en arrêt cardio-respiratoire dans la voiture de leur mère, dans le garage familial, à Carpentras.



Le parquet a confirmé la mort des deux… pic.twitter.com/ulCSQoC7v1 June 22, 2026

Η μητέρα των παιδιών δεν έχει ακόμη εξεταστεί από την αστυνομία. Τα άτυχα παιδάκια εντοπίστηκαν στο οικογενειακό τους αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης στο Καρπεντρά, στη νότια Γαλλία και φέρεται να εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του οχήματος.

«Κόκκινος» συναγερμός στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Οι ακραίες συνθήκες έχουν ήδη προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες. Στην περιοχή Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων ηλικίας από 80 έως 95 ετών, περιστατικά που συνδέονται εν μέρει με την έντονη ζέστη.

Λόγω της κατάστασης, το γαλλικό υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι 845 σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές τη Δευτέρα, ενώ περίπου 1.800 μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματά τους λόγω της ζέστης.

Advertisement

Η πρόεδρος της περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς (Île-de-France), Βαλερί Πεκρές, συνέστησε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στους ταξιδιώτες «να μην μετακινούνται» και να προτιμήσουν την τηλεεργασία, λόγω των προβλημάτων που θα επηρεάσουν τις συγκοινωνίες της περιφέρειας του Παρισιού εξαιτίας του καύσωνα.

Reuters

«Οι συγκοινωνίες μας θα υποφέρουν τρομερά. Θα υποφέρουν επειδή οι ράγες δεν αντέχουν θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών. Επομένως, θα έχουμε πολλές δυσλειτουργίες στις συγκοινωνίες», προειδοποίησε στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL η κ. Πεκρές, η οποία είναι επίσης πρόεδρος του οργανισμού Ile-de-France Mobilités (IDFM), σύμφωνα με δήλωσή της που μετέδωσε το AFP.

Μάλιστα, η γαλλική κυβέρνηση απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιες εκδηλώσεις λόγω του ακραίου καύσωνα.

Advertisement

«Για όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το κράτος και τις υπηρεσίες του, έχουν δοθεί οδηγίες να μην προσφέρεται αλκοόλ», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνού.