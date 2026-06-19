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Και ενώ ο καύσωνας στη Γαλλία συνεχίζεται, η γαλλική πόλη Ναρμπόν επιβάλει πρόστιμο έως και 150 ευρώ για όσους κυκλοφορούν γυμνόστηθοι στο δρόμο. Το μέτρο αυτό θα έχει ισχύ μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή με τα πρώτα πρόστιμα να έχουν κοπεί.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ναρμπόν σε περίπου 15 άτομα έχει επιβληθεί το «τσουχτερό» πρόστιμο.

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Η παραπάνω μεταρύθμιση αποτελεί συνέχεια των μέτρων που εφαρμόζουν πολλές γαλλικές πόλεις το τελευταίο διάστημα, σε παραθαλάσσιες κυρίως περιοχές με στόχο τη διασφάλιση «δημόσιας ηρεμίας, σεβασμού του αστικού περιβάλλοντος και διαφύλαξης της ελκυστικότητας του κέντρο της πόλης κατά τη θερινή περίοδο». Μετά την απαγόρευση καπνίσματος σε παραλίες και πάρκα,

Η δημοτική αρχή της Ναρμπόν επισημαίνει ότι «ορισμένοι τρόποι ένδυσης, οι οποίοι είναι απολύτως κατάλληλοι για τις παραλίες και τους χώρους κολύμβησης, δεν είναι απαραίτητα κατάλληλοι για τους δρόμους, τις πλατείες ή τις ιστορικές περιοχές της πόλης».

Τι απαντά ο δήμαρχος της γαλλικής πόλης

Στους «αρνητές» αυτού του μέτρου, ο δήμαρχος απαντά : «Καταρχάς, δεν πρόκειται για απαγόρευση που στοχεύει τους τουρίστες και, σε καμία περίπτωση, δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας».

«Η Ναρμπόν είναι μια φιλόξενη μεσογειακή όλη. Η απόφαση αυτή βασίζεται στην κοινή λογική και στον σεβασμό των κοινόχρηστων δημόσιων χώρων. Διαθέτουμε μια υπέροχη παραλία, όπου οι άνθρωποι είναι φυσικά ελεύθεροι να ντύνονται όπως επιθυμούν. Όταν όμως εισέρχονται στο κέντρο της πόλης, θεωρούμε εύλογο να τηρείται ένας στοιχειώδης ενδυματολογικός κανόνας».

Ποιες γαλλικές πόλεις «ζήλεψαν» και εφάρμοσαν το μέτρο

Η Ναρμπόν δεν αποτελεί τη μοναδική πόλη που επιβάλλει αυστηρά πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούν χωρίς μπλούζα. Η παραθαλάσσια Ντοβίλ, στην περιοχή Côte Fleurie, συγκαταλέγεται στις πρώτες γαλλικές πόλεις που θέσπισαν τέτοιο μέτρο. Το πρόστιμο ξεκινούσε από 17 ευρώ, αλλά σήμερα φτάνει τα 150 ευρώ.

Παρόμοια πολιτική εφαρμόζει και το Αρκανσόν στις ακτές του Ατλαντικού, όπου όσοι κινούνται γυμνόστηθοι εκτός των χώρων της παραλίας κινδυνεύουν με χρηματική ποινή έως 150 ευρώ.

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Το ίδιο όριο προστίμου ισχύει και στη Λε Σαμπλ-ντ’Ολόν, επίσης στον Ατλαντικό. Μάλιστα, από το προηγούμενο καλοκαίρι οι τοπικές αρχές είχαν καλέσει τους επισκέπτες να δείχνουν «λίγη περισσότερη ευπρέπεια» όταν κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης.

Ο δήμαρχος της πόλης απάντησε: «Πρόκειται για ανάρμοστη συμπεριφορά, η οποία δυστυχώς τείνει να επιδεινώνεται κάθε καλοκαίρι. Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να γίνει απολύτως σαφές: Απαγορεύεται να κυκλοφορεί κανείς χωρίς μπλούζα ή φορώντας μόνο το μαγιό του στους δρόμους του Λες Σαμπλ-ντ’Ολόν».

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