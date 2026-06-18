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Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας της μικρής Λιανά στο διαμέρισμα Γκερ της Γαλλίας, μετά τις αποκαλύψεις για την επικοινωνία του βασικού υπόπτου με ανήλικη 13 ετών μέσω της πλατφόρμας Snapchat.

Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο BFMTV, ήρθαν στο φως σειρά μηνυμάτων που προκαλούν έντονο προβληματισμό, καθώς ο Ζερόμ Μπαρελά φέρεται να διατηρούσε συστηματική, επίμονη και ιδιαίτερα προσωπική επικοινωνία με τη μαθήτρια.

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Ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στην έρευνα για τη δολοφονία της Λιανά, φέρεται παράλληλα να είχε αναπτύξει επαφή με ανήλικη εκτός του περιβάλλοντος του θύματος, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά του τόσο πριν όσο και μετά το έγκλημα.

🔴 INFO BFMTV

Affaire Lyhanna: "j‘ai droit à une petite photo avec un beau sourire?", les messages inquiétants de Jérôme Barella à une adolescente de 13 anshttps://t.co/YlfxyKTr7K June 17, 2026

Σύμφωνα με τα μηνύματα που εξέτασε το BFMTV, η επικοινωνία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025 με φαινομενικά αθώο περιεχόμενο.

«Ακόμα δεν κοιμάσαι;», φέρεται να έγραψε αρχικά στη 13χρονη.

Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε νέο μήνυμα:

«Τι θα κάνεις σήμερα;»

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Αρχικά η συνομιλία έμοιαζε με μια συνηθισμένη καθημερινή επικοινωνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σταδιακά απέκτησε πιο προσωπικό και παρεμβατικό χαρακτήρα, με τον άνδρα να επιχειρεί να διεισδύσει στη συναισθηματική κατάσταση της ανήλικης.

Σε ένα από τα μηνύματα αναφέρει:

«Ξέρω ότι όταν δεν είσαι καλά έχεις την τάση να κλείνεσαι στον εαυτό σου».

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Σε άλλο σημείο της συνομιλίας φέρεται να της γράφει:

«Αν χρειάζεσαι να ξεχαστείς, θα βγούμε πολλές φορές. Και θα μιλήσεις για τα προβλήματά σου μόνο αν το θέλεις, αλλιώς θα είναι “ατελείωτη διασκέδαση”».

Παρότι η 13χρονη απαντούσε ότι είναι καλά, εκείνος συνέχιζε την επικοινωνία, γράφοντας:

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«Ναι, ναι, είσαι καλά, αλλά θα διασκεδάσουμε ούτως ή άλλως».

Επιμονή για φωτογραφίες

Ένα από τα στοιχεία που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία είναι η επιμονή του Μπαρελά να λάβει φωτογραφίες της ανήλικης.

Σε μήνυμά του φέρεται να της έγραψε:

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«Δικαιούμαι μια μικρή φωτογραφία με ένα όμορφο χαμόγελο; Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν είσαι και πολύ καλά σήμερα».

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Η 13χρονη τελικά του έστειλε φωτογραφία όπου φορούσε φόρεμα, ωστόσο εκείνος απάντησε:

«Αυτή η φωτογραφία είναι παλιά».

Όταν η ανήλικη του αποκάλυψε ότι είχε ηλιακά εγκαύματα, ο άνδρας φέρεται να της απάντησε:

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«Λοιπόν, δείξ’ τα τώρα πριν εξαφανιστούν».

Η μητέρα της μαθήτριας, μιλώντας στο BFMTV, δήλωσε:

«Με τρομάζει αυτό… Είμαι θυμωμένη με την κόρη μου που απάντησε, αλλά την ξεγέλασε».

Σύμφωνα με τα μηνύματα, ο Μπαρελά φέρεται επίσης να προσκάλεσε τη 13χρονη να διανυκτερεύσει στο σπίτι του, προτείνοντάς της ένα «πιτζάμα πάρτι».

Όπως φέρεται να έγραψε:

«Μπορεί να είναι από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι την Κυριακή».

Στην πρόταση αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εμπλέκεται και η κόρη του, η οποία εμφανίζεται να είχε στείλει αρχικά την πρόσκληση.

Η μαθήτρια δεν επισκέφθηκε ποτέ το σπίτι του.

Η μητέρα της δήλωσε:

«Ευχαριστώ τον Θεό κάθε μέρα που είπα όχι».

Όπως εξήγησε, η κόρη της την είχε ενημερώσει εγκαίρως για την πρόσκληση.

«Συνήθως λέω ναι, αλλά αυτή τη φορά δεν μου έδωσε καλή εντύπωση», ανέφερε.

🚨 MORT DE LYHANNA: LA MÈRE DE ROSA, QUI A DÉPOSÉ PLAINTE CONTRE JÉRÔME BARELLA, ASSURE N'AVOIR TOUJOURS "AUCUNE NOUVELLE" DES GENDARMES pic.twitter.com/ps8VGDQdZ3 — – Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) June 17, 2026

Πώς αποκαλύφθηκαν τα μηνύματα

Ο ύποπτος ήταν μέλος συλλόγου ταεκβοντό στην περιοχή του Auch, όπου για περίπου δύο χρόνια βρισκόταν σε επαφή με παιδιά και εφήβους.

Σύμφωνα με τη μητέρα της 13χρονης, η στάση του απέναντι στα παιδιά της δημιουργούσε εντύπωση:

«Ήταν πολύ γλυκός με τα παιδιά… Ήταν συνέχεια μαζί τους, δεν μιλούσε με τους άλλους ενήλικες».

Η μητέρα της ανήλικης έμαθε για την ύπαρξη της επικοινωνίας ύστερα από ενημέρωση άλλης μητέρας -φίλης της κόρης της- η οποία υποστήριξε ότι είχε δεχθεί παρόμοιες αναφορές.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει:

«Μου είπε ότι ο Ζερόμ έστειλε μηνύματα στην κόρη σου… αυτό δεν είναι φυσιολογικό».

Η ίδια παραδέχεται ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο των συνομιλιών μέχρι τη δημοσιογραφική έρευνα του BFMTV.

Ο Ζερόμ Μπαρελά θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της μικρής Λιανά, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στις 4 Ιουνίου σε αγροτική περιοχή του Γκερ.

Οι γαλλικές Αρχές εξετάζουν τόσο την υπόθεση της ανθρωποκτονίας όσο και τη συμπεριφορά του απέναντι σε ανηλίκους, καθώς υπάρχουν αναφορές για προηγούμενες καταγγελίες εις βάρος του.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο άνδρας είχε αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών καταγγελιών αρκετά χρόνια πριν από τη δολοφονία της νεαρής μαθήτριας, γεγονός που έχει πυροδοτήσει πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις στη Γαλλία σχετικά με την επάρκεια και την ετοιμότητα των κρατικών μηχανισμών στην προστασία των ανηλίκων.

Με πληροφορίες από BFM