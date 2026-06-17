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Ακόμα ένα επεισόδιο ρατσισμού σημειώθηκε στο ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα στο Μουντιάλ 2026. Στον αγώνα της Γαλλίας με τη Σενεγάλη ο Αργεντινός σπίκερ που μετέδιδε δεν σταμάτησε να προκαλεί.

🚨🇦🇷🇫🇷🇸🇳 | BASADO: El relator argentino de DirecTV Sports se refirió a Senegal como "Senegral" y a Francia como país africano. pic.twitter.com/mMFi0CfAvk Advertisement Advertisement June 17, 2026

Ο Πάμπλο Ζιράλτ, σχολιαστής του καναλιού «DirecTV Sport», ξεπέρασε κάθε όριο στο Γαλλία – Σενεγάλη, κάνοντας ρατσιστικά σχόλια και για τις δύο ομάδες.

Χαρακτηριστικά, αποκάλεσε την αφρικανική ομάδα ως «Σενεγράλη», πριν προσθέσει ότι το σκορ ήταν «0-0, προς το παρόν, σε αυτήν την αναμέτρηση μεταξύ δύο αφρικανικών ομάδων».