Ακόμα ένα επεισόδιο ρατσισμού σημειώθηκε στο ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα στο Μουντιάλ 2026. Στον αγώνα της Γαλλίας με τη Σενεγάλη ο Αργεντινός σπίκερ που μετέδιδε δεν σταμάτησε να προκαλεί.
Ο Πάμπλο Ζιράλτ, σχολιαστής του καναλιού «DirecTV Sport», ξεπέρασε κάθε όριο στο Γαλλία – Σενεγάλη, κάνοντας ρατσιστικά σχόλια και για τις δύο ομάδες.
Χαρακτηριστικά, αποκάλεσε την αφρικανική ομάδα ως «Σενεγράλη», πριν προσθέσει ότι το σκορ ήταν «0-0, προς το παρόν, σε αυτήν την αναμέτρηση μεταξύ δύο αφρικανικών ομάδων».